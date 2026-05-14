Читайте повний гороскоп на 14 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку. Прогноз на четвер: поради щодо кар'єрного зростання, фінансового успіху та гармонізації особистих стосунків у день Юпітера.

14 травня 2026 року — четвер, день під впливом Юпітера, що приносить розширення можливостей, удачу у великих справах та прагнення до справедливості. Планетарна енергія цього дня сприяє масштабному плануванню, публічній діяльності та вирішенню питань, пов’язаних із авторитетом і кар’єрним зростанням. Це чудовий час для того, щоб вийти за межі звичного та заявити про себе на повний голос.

Прогноз для кожного знака

Овен

Сьогодні ваші амбіції отримають потужне підживлення. Вдалий день для переговорів із керівництвом або подачі заявок на участь у великих проєктах. Ваша впевненість допоможе подолати будь-які бюрократичні перепони. Вечір ідеально підходить для обговорення планів на майбутнє з близькою людиною.

Телець

На перший план виходять питання професійної етики та довгострокових стратегій. Сьогодні ви можете отримати пропозицію, яка на перший погляд здасться складною, але в перспективі принесе значне зростання доходів. Довіряйте своєму досвіду та не бійтеся брати на себе роль наставника для колег.

Близнюки

Сьогоднішній день сприяє інтелектуальним подорожам — у прямому чи переносному сенсі. Вдалий час для онлайн-навчання, участі у вебінарах або налагодження зв'язків із партнерами з інших міст. Ваша відкритість до нового допоможе знайти нестандартне рішення для робочого завдання, яке тривалий час здавалося тупиковим.

Рак

День вимагатиме від вас виваженості у фінансових питаннях, особливо тих, що стосуються інвестицій або спільних капіталів. Ви зможете вигідно розв’язати питання страхування або боргів. Внутрішня трансформація та робота над собою сьогодні дадуть відчутний результат у вигляді душевного спокою.

Лев

Ваша популярність сьогодні зростає. Це чудовий момент для виступів, презентацій та офіційних зустрічей. Партнерські стосунки — як ділові, так і особисті — потребуватимуть вашої уваги та щедрості. Ваша здатність надихати інших сьогодні стане ключем до успішного завершення спільної справи.

Діва

Сьогодні варто зосередитися на деталях робочого процесу та власному здоров’ї. Ваша продуктивність буде на висоті, якщо ви структуруєте свій графік. Вдалий день для впровадження нових корисних звичок або оптимізації робочого місця. Дрібні справи, завершені сьогодні, звільнять місце для великих звершень.

Терези

День сповнений натхнення та творчої енергії. Ви відчуєте приплив сил для реалізації сміливих ідей у сфері дизайну, контенту або мистецтва. У особистих стосунках настає час для романтики та свята. Не бійтеся виявляти свої почуття — сьогодні щирість буде найкращим інструментом впливу.

Скорпіон

Сьогодні на особливу увагу заслуговує ваш дім та родинні зв’язки. Вдалий день для вирішення питань нерухомості, ремонту або просто створення гармонійної атмосфери в оселі. Підтримка близьких дасть вам необхідний фундамент для майбутніх професійних перемог.

Стрілець

День обіцяє бути надзвичайно активним у плані комунікацій. Вас чекають короткі поїздки, інтенсивне листування та багато нових знайомств. Ваше слово сьогодні має особливу вагу, тому використовуйте його для зміцнення ділових зв'язків. Ви отримаєте важливу інформацію, яка допоможе випередити конкурентів.

Козоріг

Ваша увага буде зосереджена на зміцненні матеріальної бази. Вдалий день для обговорення підвищення зарплати або пошуку нових джерел доходу. Ваша прагматичність дозволить зробити вигідні покупки, які слугуватимуть довго. Вечір принесе відчуття стабільності та задоволення від виконаної роботи.

Водолій

Сьогодні ви — господар своєї долі. Планетарна енергія надає вам сил для особистого прориву. Сприятливий час для зміни іміджу, подачі особистих заявок або старту індивідуального проєкту. Ваша оригінальність сьогодні сприйматиметься як ознака геніальності, тож не стримуйте свою індивідуальність.

Риби

Сьогодні зірки радять вам діяти м'яко та непомітно. Вдалий день для завершення старих справ, аналізу минулого та підготовки ґрунту для майбутніх стартів. Ваша інтуїція підкаже, від яких зв'язків чи зобов'язань варто відмовитися, щоб звільнити місце для нових можливостей.