Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»

Кінокомпанія Paramount Pictures офіційно представила тизер та оголосила дату релізу довгоочікуваної комедії «Дуже страшного кіно 6».

Стрічка, що повертає культову франшизу на великі екрани після 13-річної перерви, вийде у світовий прокат 5 червня 2026 року, а українські глядачі традиційно зможуть побачити прем’єру на день раніше – 4 червня.

Пародія на «Майкла» та нові горори

Головною особливістю свіжого проморолика стала сатира на новий байопік «Майкл» про життя Майкла Джексона. Окрім біографічної драми, під приціл «Дуже страшного кіно 6» потрапили найгучніші горори останніх років, серед яких: «Довгоніг» (Longlegs); «Усмішка» (Smile); «Грішники» (Sinners); «M3GAN».

Повернення легендарного касту

Шоста частина стане справжнім подарунком для фанатів оригінальних фільмів, адже до своїх ролей повертаються зірки перших частин: Анна Феріс (Сінді Кемпбелл), Реджина Голл (Бренда Мікс), а також брати Марлон і Шон Ваянси. Ваянси також виступили сценаристами та продюсерами проєкту, що обіцяє повернення до «того самого» стилю гумору 2000-х.

Режисером картини став Майкл Тіддес, відомий за комедіями «Будинок з паранормальними явищами» та «П'ятдесят відтінків чорного».

Стрічка обіцяє не лише висміяти жанрові кліше, а й пройтися по актуальних трендах сучасної попкультури, доводячи, що для цієї франшизи немає заборонених тем.

Редакція вже дуже чекає 4 червня