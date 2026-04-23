Майкл: зіркова прем’єра фільму відбулася в Києві

21 квітня у Києві, в кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver), відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму «Майкл».

Стрічка розповідає історію становлення культового Майкла Джексона — без перебільшення одного з найвпливовіших музикантів усіх часів. Головну роль у фільмі виконав Джаафар Джексон — племінник самого Майкла, що додає історії особливої автентичності та емоційної глибини.

Першими стрічку побачили представники преси, партнери проєкту та інфлюенсери. Особливо помітною стала присутність музичної спільноти — цілком закономірно, з огляду на тематику фільму. Серед гостей прем’єри були: Джамала, Мішель Андраде, Yogen, OKS, гурт The Elliens, Morozova, Міла Нітіч, LAUD, а також ведуча Оксана Гутцайт, прима-балерина Катерина Кухар та інші.

Особливою подією став перформанс Даніеля Скрипника — українського митця, у портфоліо якого співпраця з вітчизняними артистами, а також зі світовими зірками The Weeknd, Billie Eilish та Imagine Dragons. Напередодні прем’єри Даніель створив унікальні артпостери, які прикрасили зали кінотеатру. Під час самої події він представив живий перформанс, у якому, поєднуючи танець і живопис, створив образ культового Майкла просто на очах у глядачів.

Прем’єра стала яскравою культурною подією, що зібрала навколо себе як представників індустрії, так і широку творчу спільноту.

«Знаєте, бувають фільми, після яких виходиш із залу іншою людиною. Я знав про Джексона небагато, але те, як автори показали його непросту долю, — це мистецтво. Історія про дитинство та батька просто розбиває серце. Ти бачиш не просто зірку, а живу людину з неймовірним болем і талантом. Він — легенда, яку неможливо повторити. Однозначно рекомендую до перегляду. Це більше, ніж кіно», — каже головний редактор «Теленеделя» та керівник сайтів Олександр Ківа.

«Майкл» — вже у кіно!