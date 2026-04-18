НЛО, інтригуюча заява Трампа й таємниці США: розслідування у новому випуску «Загубленого світу» на 2+2

18 квітня 2026 10:00 Надточий Андрій
Дональд Трамп готує найгучнішу заяву в історії людства – він планує підтвердити контакти з іншопланетянами.

За даними інсайдерів у Вашингтоні, Президент США вже підготував промову, яка повністю змінить наше уявлення про реальність. Озвучити її він вирішив у річницю знаменитого Розвельського інциденту 1947 року, коли армія США вперше повідомила про падіння «літаючої тарілки» в штаті Нью-Мексико. Ця загадкова подія лягла в основу найвідомішої конспірологічної теорії, нібито американська влада таємно контактує з НЛО.

У новому випуску інформаційно-пізнавального проєкту «Загублений світ. Мисливці за НЛО» ведучий Геннадій Попенко разом з фахівцями привідкриває: чому після 80 років заперечень Білий дім наважився розсекретити всю правду про НЛО та як контакти з прибульцями та іншопланетні технології можуть змінити майбутнє людства?

Нові деталі, які раніше не звучали у відкритому просторі, оприлюднив американський режисер Ден Фарах після чотирирічного дослідження. Йдеться про документальний фільм «Епоха розкриття інформації». Фарах чотири роки таємно записував інтерв'ю з високопосадовцями США щодо існування іншопланетян. Серед його співрозмовників були держсекретар Марко Рубіо, колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер і ще три десятки поінформованих політиків, військових і розвідників. Фільм викриває 80-річне глобальне приховування іншопланетного життя. Режисер стверджує, що США та СРСР неодноразово намагалися збити НЛО за допомогою ядерної зброї, щоб заволодіти позаземними технологіями. 

Окрему увагу у випуску приділено одній із найвідоміших таємниць США — базі «Зона 51». Як з’ясувалося, Пентагон роками навмисно поширював фейки про НЛО — не лише серед цивільних, а й серед власних військових. Це була частина масштабної дезінформаційної кампанії, покликаної приховати випробування секретних стелс-літаків, зокрема F-117 Nighthawk. Невже влада США фактично сама створила міф про інопланетян, щоб замаскувати реальні військові розробки?

Втім, не всі історії виглядають настільки однозначно. У 2020 році Пентагон офіційно оприлюднив відео, на яких військові фіксують об’єкти з аномальною швидкістю та маневреністю, що не піддається сучасному поясненню. А щороку американські служби отримують сотні повідомлень про так звані «невстановлені аномальні явища».

У випуску згадується гучна заява конгресмена Тіма Берчетта. За його словами, уряд США володіє інформацією про існування підводних баз прибульців. Йдеться про об’єкти, які можуть розташовуватися в океані, зокрема поблизу острова Гваделупе. За свідченнями військових, там неодноразово фіксували невідомі апарати, які з’являлися з води та зникали з неймовірною швидкістю.

Чи справді уряди десятиліттями приховували правду? І чи означає це, що людство стоїть на порозі контакту з іншою цивілізацією чи це вигадані історії заради комерції? Відповіді на ці запитання — у новому випуску проєкту «Загублений світ. Мисливці за НЛО» на на сайті https://2plus2.ua/ та https://www.youtube.com/@2plus2.

