НЛО, інтригуюча заява Трампа й таємниці США: розслідування у новому випуску «Загубленого світу» на 2+2
Дональд Трамп готує найгучнішу заяву в історії людства – він планує підтвердити контакти з іншопланетянами.
У новому випуску інформаційно-пізнавального проєкту «Загублений світ. Мисливці за НЛО» ведучий Геннадій Попенко разом з фахівцями привідкриває: чому після 80 років заперечень Білий дім наважився розсекретити всю правду про НЛО та як контакти з прибульцями та іншопланетні технології можуть змінити майбутнє людства?
Нові деталі, які раніше не звучали у відкритому просторі, оприлюднив американський режисер Ден Фарах після чотирирічного дослідження. Йдеться про документальний фільм «Епоха розкриття інформації». Фарах чотири роки таємно записував інтерв'ю з високопосадовцями США щодо існування іншопланетян. Серед його співрозмовників були держсекретар Марко Рубіо, колишній директор Національної розвідки Джеймс Клеппер і ще три десятки поінформованих політиків, військових і розвідників. Фільм викриває 80-річне глобальне приховування іншопланетного життя. Режисер стверджує, що США та СРСР неодноразово намагалися збити НЛО за допомогою ядерної зброї, щоб заволодіти позаземними технологіями.
Окрему увагу у випуску приділено одній із найвідоміших таємниць США — базі «Зона 51». Як з’ясувалося, Пентагон роками навмисно поширював фейки про НЛО — не лише серед цивільних, а й серед власних військових. Це була частина масштабної дезінформаційної кампанії, покликаної приховати випробування секретних стелс-літаків, зокрема F-117 Nighthawk. Невже влада США фактично сама створила міф про інопланетян, щоб замаскувати реальні військові розробки?
У випуску згадується гучна заява конгресмена Тіма Берчетта. За його словами, уряд США володіє інформацією про існування підводних баз прибульців. Йдеться про об’єкти, які можуть розташовуватися в океані, зокрема поблизу острова Гваделупе. За свідченнями військових, там неодноразово фіксували невідомі апарати, які з’являлися з води та зникали з неймовірною швидкістю.
Чи справді уряди десятиліттями приховували правду? І чи означає це, що людство стоїть на порозі контакту з іншою цивілізацією чи це вигадані історії заради комерції? Відповіді на ці запитання — у новому випуску проєкту «Загублений світ. Мисливці за НЛО».
