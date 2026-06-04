Культовий «Шрек» повертається на великі екрани до свого 25-річчя

Легенда повертається! З 20 серпня 2026 року в кінотеатрах України стартує обмежений прокат мультфільму «Шрек», присвячений 25-річчю культового шедевра.

Легендарна анімаційна пригода, яка змінила світову індустрію кіно, повертається туди, де все починалося. Студія Universal Pictures оголосила про спеціальний кінотеатральний перевипуск шедевра від DreamWorks Animation – мультфільму «Шрек», який цього року святкує свій 25-річний ювілей.

В Україні ексклюзивний обмежений прокат стартує 20 серпня 2026 року. Це унікальний шанс для відданих фанатів знову відчути ностальгію, а для нового покоління глядачів – уперше побачити пригоди улюбленого огра на гігантському екрані.

Як «Шрек» здійснив революцію в анімації

Свого часу «Шрек» став не просто хітом, а справжнім технологічним та культурним проривом. Те, що задумувалося як сміливий творчий експеримент, встановило абсолютно нові стандарти для комп'ютерної $3D$-анімації.

Саме в цьому фільмі автори вперше зуміли настільки детально та реалістично відтворити:

живу міміку персонажів та їхні тонкі емоції;

складні природні текстури (знамениту багнюку Шрека, воду, хутро та рослинність);

масштабні віртуальні світи з унікальним освітленням.

Мультфільм розширив межі можливого в кіно, завоював першу в історії премію «Оскар» у номінації «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» і назавжди змінив підхід до створення візуальних ефектів. Напрацювання «Шрека» стали фундаментальною основою для всіх наступних хітів студії DreamWorks.

Спадщина, що живе крізь покоління

Головний секрет довголіття «Шрека» – його фірмовий дотепний гумор, зухвалий стьоб над класичними канонами Disney та неймовірно харизматичні персонажі. Хто б міг подумати, що історія про відлюдькуватого зеленого огра, балакучого Віслюка та норовисту принцесу Фіону стане глобальним феноменом на чверть століття?

Сьогодні франшиза залишається однією з найуспішніших у світі, продовжуючи завойовувати серця глядачів у соцмережах та на стрімінгових платформах. Напередодні нового етапу в історії Далекого-Далекого Королівства та майбутніх гучних анонсів, цей ювілейний реверанс у кінотеатрах – ідеальний привід знову підспівувати культову «All Star» у глядацькій залі.

Про реліз: