Веселый приключенческий мультфильм для вечера субботы: "Шрек" и "Шрек-2"

Праздничное настроение продолжается вместе с мультипликационной комедией. НЛО TV – уже в эту субботу, 1 января покажет сразу две части сиквела о забавном зеленом огре: «Шрек» в 18:30 и в 20:10 продолжение «Шрек 2».

У этого мультфильма нет срока давности: в любое время и в любом месте, он всегда может поднять настроение. Кудесникам цифровой анимации из DreamWorks Animation удалось создать настоящий шедевр. Шутки, чудесные превращения, песни, танцы и конечно же история любви совсем не симпатичного, но безумно обаятельного громилы Шрека – все в одном флаконе.

Создателям "Шрека" – сценаристам Теду Эллиоту и Терри Россио удалось связать взятых персонажей, совсем из разных сказок, и преподнести их всех в комической форме. Получилась, своего рода, сатира на всем известные классические сказки из копилки американской анимации. Фантазия создателей сделала действительно оригинальный мультфильм. Главные роли озвучили Майк Майерс (Шрек), Эдди Мерфи (Осел), Камерон Диас (Принцесса Фиона).

пресс-служба канала НЛО TV

Сюжет

Шрек – огромный зелёный огр, живёт в одиночестве на болоте в окрестностях города-государства Дюлок. Людей он, по доброте душевной и вопреки бытующим убеждениям, не ест, а лишь пугает, чтобы они не нарушали его привычный покой. Огр счастлив и доволен своей жизнью. Однако однажды спокойной жизни Шрека приходит конец: коротышка-лорд Фаркуад – правитель Дюлока – изгоняет из своих земель всех героев разных сказок в лес. Теперь дом Шрека наполнен целой толпой бездомных: пряничный человечек, Красная Шапочка, Пиноккио, три поросенка и другие. Место ссылки «сказочной нечисти» – болото Шрека. Разозлившись, Шрек решает разобраться с нарушителем его спокойствия. Вместе с ним увязывается болтливый, вечно надоедающий Шреку говорящий Осёл, которого Шрек незадолго до этого случайно спас от солдат Фаркуада. Смешные и веселые персонажи – друзья не разлей вода – Шрек и Осел, их постоянные подколы и разговоры приводят в полный восторг.

пресс-служба канала НЛО TV

В продолжении истории о Шреке, появляется сказочный Кот – милый и смешной персонаж, которого озвучил Антонио Бандерас, не оставил равнодушным ни одного зрителя. Ну, а кроме Кота, в «Шреке-2» можно увидеть много колоритных героев и конечно же смешные пародии на реалии современной жизни. По сюжету - Фиона и Шрек полюбили друг друга, и мирно живут на неопрятных просторах болота, полного мистических существ. Но их идиллию в мрачном лесу, прерывает письмо родителей принцессы, которые приглашают парочку к себе во дворец, чтобы познакомится с женихом. Прибыв на место, влюбленные сталкиваются с холодным приемом, а вскоре их начинает преследовать Кот в сапогах – пушистый обольститель и легендарный охотник за головами. Они находят общий язык, и объединяются в одну команду, чтобы сразиться с могущественной феей и ее отпрыском Прекрасным принцем, которые решили захватить сказочное королевство.

пресс-служба канала НЛО TV

Интересные факты:

♦ В первые две недели проката в США "Шрек" собрал 112 миллионов долларов, став самой успешной на то время анимационной картиной.

♦ Сценарист «Шрека» Тед Эллиот, вместе со своим партнером, Терри Россио, написал сценарии к самым известным американским фильмам, такие как «Аладдин» и «Пираты Карибского моря».

пресс-служба канала НЛО TV

♦ Компьютерную анимацию к мультфильму «Шрек» специалисты из DreamWorks Animation создавали около пяти лет.

♦ Долгосрочный проект включил в себя выпуск плюшевых Шрэков и осликов, бутылочек с зеленым кетчупом и газированной воды «Шрэкова болотная шипучка».

пресс-служба канала НЛО TV

♦ В 2008 году у «Шрека» появился мюзикл. Под руководством режиссера Сэма Мендеса на сцене Бродвея мультик стал полноценной театральной постановкой. Главную роль сыграл Брайан Дарси. Создать живого Шрека, оказалось намного сложнее, нежели мультяшного героя. Несколько часов понадобилось профессиональным гримерам, чтобы превратить красивого актера Брайана Дарси в великана-людоеда.

Смотрите мультфильм «Шрек» в субботу, 1 января, в 18:30 и «Шрек 2», в 20:10 на канале НЛО TV.