Голый пистолет: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 31 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Голый пистолет: ТОП-5 фактов о фильме
Голый пистолет: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В субботу, 1 января, в 15:10 на телеканале 2+2 покажут комедийную трилогию «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном в главной роли.

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В центре сюжета – некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин, который попадает в чреду запутанных, порой комичных, но всегда опасных приключений.

ТОП-5 интересных фактов о фильме от TV.UA ниже.

1. Авторы второго «Голого пистолета» достаточно саркастично изобразили в фильме Президента Джорджа Буш-Старшего и его супругу. Однако президентская чета нисколько не обиделись на авторов картины. Более того, в декабре 1991 года они пригласили главного актера Лесли Нильсена на вечер в Белом доме.

Голый пистолет: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

2. Финальная часть «Голого пистолета» носит номер «33 1/3» – это стандартная скорость воспроизведения пластинки (33 1/3 оборота в минуту). К слову, сначала фильм планировали назвать «Голый пистолет 33 1/3: для записи».

3. Трилогия является продолжением большого культового сериала «Полицейский отряд».

4. У фильма было около 20 вариантов названий. По мнению продюсеров, название «Голый пистолет» «обещало что-то большее, чем ожидают».

Голый пистолет: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

5. Несмотря на смерть Лесли Нильсена в 2010 году, появилась информация о работе над новой частью фильма. Чуть позже объявили, что кино станет сиквелом.

Смотрите трилогию «Голый пистолет», «Голый пистолет 2 1/2: Запах страха» и «Голый пистолет 33 1/3: Последний выпад» на канале 2+2 в субботу, 01 января.
 

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