Игры талантов: канал Украина рассекретил имя ведущего нового шоу

30 декабря 2021 21:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Игры талантов: канал Украина рассекретил имя ведущего нового шоу
Игры талантов: канал Украина рассекретил имя ведущего нового шоу
пресс-служба канала Украина

Телеканал «Украина» работает над новым развлекательным шоу «Игры талантов» по популярному мировому формату The Game Of Talents. Премьера масштабного проекта состоится уже в феврале.

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Сегодня стало известно, что ведущим игрового шоу будет мегапопулярный DZIDZIO.

Стати ведучим шоу «Ігри талантів» – це новий досвід для мене. Це непросто бути в такій ролі, але я сам собі кинув виклик. Тому що шоу дуже цікаве не тільки для глядачів та учасників, але й для мене в першу чергу, – поделился популярный артист, ведущий развлекательного проекта «Игры талантов» DZIDZIO.

Ведущий "Игры талантов" DZIDZIO / пресс-служба канала Украина

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Участниками игрового шоу канала «Украина» станут обычные украинцы, которые испытают свою удачу и попытаются угадать скрытые таланты людей, основываясь только на личных впечатлениях и хитрых подсказках. Успешно пройдя три раунда, счастливчики получат главный приз – 150 тысяч гривен! А помогут им в этом самые популярные звезды украинского шоу-бизнеса и DZIDZIO.

Інтуїція – це мій головний інструмент, і я їй дуже довіряю. З кожним разом я стараюсь відшліфовувати майстерність, як нею користуватись. Тож це неабияк знадобиться мені в новому шоу, – отметил DZIDZIO.

Развлекательный проект по формату The Game Of Talents впервые вышел на телеэкраны в 2019 году, а уже два года спустя локальные версии шоу увидели зрители в США и многих странах Европы, среди которых Испания, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Швеция. Украина станет десятой страной, готовящей адаптацию этого невероятного проекта. Украинская версия будет насчитывать 12 эпизодов.

Смотрите премьеру масштабного шоу «Игры талантов» в феврале на телеканале «Украина».
 

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