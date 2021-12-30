Хата на тата: на СТБ в эфир выйдут премьерные выпуски реалити

В начале нового года зрителей СТБ ждет приятный сюрприз – премьерные выпуски любимого семейного реалити «Хата на тата». С 3 по 6, а также 8 января зарядитесь хорошим настроением и начните этот год с улыбки.

Открывает сезон «Хата на тата» Андрей Фесенко из Борисполя. Ему 36 лет, но мужчина до сих пор сам не может найти свои носки, ест сладости, пока дети не видят, боится зубной феи и каждое утро звонит маме. Жена Алла, когда выходила замуж за сына прапорщика, рассчитывала на другую жизнь. Однако, вырвавшись от отца-военного, Андрюша упал в детство и превратился в третьего малыша в семье. Но когда супруга уедет, папе придется справиться с пятилетней Аринкой и трехлетним Артемом, которые покажут ему, где раки зимуют. Почему за сына снова возьмется папа-прапорщик? Сможет ли герой убежать от стоматолога? Какой друг поможет ему пережить график мамы? И какая детская мечта Андрея сбудется во время проекта?

4 января в 19:50

Сегодняшний герой – Григорий Кузьменко. В его родном городе Бершади, в Винницкой области, его все знают, потому что он там главный по связи. Гриша работает продавцом мобильных телефонов и обожает свою работу, ведь у него куча свободного времени, чтобы обзвонить весь свой список контактов. Имея полгорода друзей и знакомых, Гришка часто собирает их у себя дома, устраивает громкие вечеринки и дискотеки. Жена Юля обязана кормить всех друзей и накрывать столы, как только супругу вздумается. Но как только Гришка останется сам с 16-летним Сашей и полуторагодовалой Евой на руках, все перевернется с ног на голову. Почему папа останется без телефона? Как будет выполнять график мамы со своими друзьями? И какой сюрприз устроит отцу маленькая доченька?

5-6 января в 19:50

В эфире Славик Комыш – завфермы из села Домантово Черкасской области. На работе он директор, его слушают все коровы и доярки. Начальник папа и дома – все хозяйство делегирует своей жене Инне, даже любимую свиноматку Машку. Делать руками ничего не может, потому что говорит, что живет по таймингу, и весь график у него расписан. Но уже сегодня Славе придется пожить по графику жены. Какую свинью подсунет отцу его любимица Машка, когда жена уедет? Чем закончится новогодний шопинг с двумя своенравными доченьками? Сможет ли папа приготовить кровянку к праздничному столу?

8 января в 16:40

Героем выпуска станет Николай Исаенко – звезда эстрады 2000-х, который на короткой ноге с Петром Черным, Иво Бобулом и даже Павлом Зибровым. Но самая большая его гордость – участие в танцевальном проекте с Натальей Могилевской, правда в массовке. Чтобы вернуть былую славу, Коля пишет хит в испано-румынском стиле «Украду коня у соседа», которым собирается «порвать Украину»! А пока Николай с коллективом фраерится на корпоративах, Рада тащит на себе семейный бизнес в кафе, а дома маме регулярные концерты устраивают Соня – «золотая ручка» и Милана, которая хочет быть артисткой, как папа. Впервые за всю историю проекта герой придумает хитрый план и соберет пап всех сезонов на выпускной «Хата на тата», чтобы выпросить у них секреты, как пережить график жены и не плакать. Какова будет встреча выпускников? Какие рецепты выведает Коля у пап? Сможет ли пережить график жены без слез? И что будет есть большая семья с папой, который в жизни даже яичницу не жарил?