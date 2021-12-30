Аватар: ТОП-5 фактов о фильме

В эту пятницу, 31 декабря, в 18:50 на телеканале 2+2 покажут приключенческий научно-фантастический фильм «Аватар», снятый оскароносным режиссером Джеймсом Кэмероном.

Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Он получает задание отправиться в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора. Здесь корпорации добывают редкий минерал, который имеет огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса.

Джейк прикован к инвалидному креслу, но его проблему удается решить с помощью «Аватара» – биологического тела, созданного при помощи генной инженерии путем комбинирования человеческой ДНК и ДНК коренных жителей Пандоры.

Аватар / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 фактов о фильме

1. «Аватар» – самый кассовый фильм в истории киноиндустрии. Картина продолжает лидировать, несмотря на то, что с момента премьеры прошло 12 лет.

2. Знаменитые горы-острова на планете Пандора были созданы по образу реального места – гор Улинъюань, расположенных в Национальном китайском парке. Кстати, в Китае широкий прокат фильма запретили цензурой.

Аватар / пресс-служба канала 2+2

3. Язык На'ви (вымышленная гуманоидная раса, которая населяет планету Пандора) был придуман с нуля Полом Фроммером. Лингвист создал около 1000 слов.

4. Композитор картины Джеймс Хорнер признался, что «Аватар» – самый сложный проект в его карьере. Композитор работал над фильмом беспрерывно 1,5 года.

5. Сейчас Джеймс Кэмерон и его команда работают над выходом фильма «Аватар-2». Премьера запланирована на середину декабря 2022-го.

Джеймс Кэмерон / пресс-служба канала 2+2

Смотрите фильм «Аватар» на канале 2+2 в пятницу, 31 декабря, в 18:50.