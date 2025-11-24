Фортеця: канал «2+2» покаже воєнну драму

Прем’єра чотирисерійної стрічки «Фортеця» відбудеться 4 грудня о 18:20 на телеканалі «2+2».

Це історія про оборону Харкова в перші дні повномасштабного вторгнення, створена на основі розповідей реальних військових, волонтерів та звичайних мешканців міста. Стрічка «Фортеця» відтворює перші години й дні боїв очима простих харків’ян – менеджерів, барменів, кухарів, вчителів, водіїв, які у вирішальний момент об’єдналися й стали на захист свого міста. А герої фільму – це художній образ, який показує атмосферу в місті та реакції людей на ключові події.

Прототипами головних героїв стрічки «Фортеця» стали бійці спецпідрозділу ГУР «Кракен». Вони також долучилися до зйомок в якості консультантів. Символічно, що знімання розпочалися саме у ті дні, коли створювався сам підрозділ.

Телеканал «2+2» підготував ще одну емоційну історію про наше трагічне й водночас героїчне сьогодення. «Фортеця» – про людей, які не чекали наказів, а стали щитом для рідного Харкова. Через призму головних героїв ми показуємо історію оборони Харкова, створення спецпідрозділу ГУР «Кракен» та операцій зі звільнення Вільхівки та Руської Лозової. Також через події пов’язані з героями, ми бачимо історії харків’ян – глибокі та іноді навіть смішні. Це не вигадані подвиги, а те, що відбувалося насправді. Ми віримо, що чесні історії про силу українців, їхній спротив та згуртованість формують наш опір не менше, ніж зброя, – зазначає генеральний продюсер телеканалу «2+2» Сергій Кизима.

У фільмі «Фортеця» використано документальні кадри, реальну воєнну техніку, зокрема трофейний російський «Тигр», захоплений на Харківщині. Зйомки відбувалися в Києві та області, використовувались локації, максимально схожі на північні райони Харкова. Атмосфери стрічці додає чуттєвий саундтрек від Міші Правильного – репера, журналіста, публіциста, відомого своїми глибокими, соціальними текстами.

Головних героїв зіграли Юрій Дяк, Марія Ткачик, Олександр Зарубей, який долучився до лав ЗСУ і має бойовий досвід, Владислав Вербицький, Іоланта Богдюн, Євген Єфремов.

Найважче було не передати емоції на екрані – найважче усвідомлювати, що твої прототипи в цей час продовжують воювати. Я хотів зіграти так, щоб жоден із них не подумав, що ми спростили їхню історію чи зменшили їхню силу. Це стрічка про сміливість, яку я сам бачу щодня в наших військових, – зізнається Юрій Дяк, який зіграв Тостера.

У стрічці «Фортеця» також знімалися Ірина Тамім, Роман Мацюта, Олександр Бондарук, Ярослав Шахторін, Павло Шпегун, Олександр Польченко, Володимир Гончаров, Тамара Морозова, Григорій Боковенко, Олег Шевцов, Богдан Буйлук, Сергій Журавльов, Елеонора Кравченко, Сергій Смеян, Влад Писаренко, Іван Каблов, Володимир Антонов, Кирило Парастаєв, Злата Боднар, Костянтин Михно, Микита Слободенюк, Ірина Грищенко, Катерина Шенфельд, Євгеній Бушмакін, Вероніка Дюпіна та інші.

