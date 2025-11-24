Київ 24/7: SKYLERR заінтригувала деталями зйомок серіаліті

24 листопада 2025 16:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Київ 24/7: SKYLERR заінтригувала деталями зйомок серіаліті
Співачка SKYLERR
Пресслужба Нового каналу

Українська співачка Валерія Кудрявець, відома як SKYLERR, стала однією з героїнь спецпроекту для YouTube Нового каналу – серіаліті «Київ 24/7» та розповіла, чому його варто дивитися, а особливо її фанатам.

Глядачі YouTube-каналу Нового побачали довгоочікуване серіаліті «Київ 24/7», ролики з героями якого розривають соцмережі та збирають мільйонні перегляди. 

«Київ 24/7» – це серіаліті про життя звичайних хлопців і дівчат, які за збігом обставин стали сусідами в одному будинку. Разом вони проживають правдиві та вигадані ситуації, у яких глядачі легко впізнають себе, своїх друзів та близьких. 

Співачка SKYLERR зізналася: у «Київ 24/7» вона дозволила собі показати те, що зазвичай приховує від камер.

Моя героїня в «Київ 24/7» – це я, але у збільшеному масштабі. Глядачі в серіаліті побачать справжню мене, але з акцентом на ті якості, які зазвичай лишаються за лаштунками, – з усмішкою говорить SKYLERR. – Але знайте: в реальному житті я теж така – емоційна, рішуча, живу музикою і вірю, що навіть у хаосі великого міста можна знайти гармонію.

Співачка SKYLERR / Пресслужба Нового каналу

Знімальний процес, за словами артистки, перетворився на атмосферну тусовку творчих людей.

Атмосфера на майданчику була дуже кайфова. Ми всі зійшлися на одній хвилі – без пафосу, було багато живого спілкування, підтримки та гумору. А ще – багато імпровізації та справжніх емоцій. З кількома учасниками ми реально подружилися, навіть поза зйомками продовжуємо спілкування, – поділилася SKYLERR. – «Київ 24/7» варто дивитися, бо цей проект про нас – сучасних людей, які шукають себе у великому місті. Тут є драйв, енергія, музика, історії кохання, злетів і падінь. Це не просто серіаліті, це відображення життя Києва, який ніколи не спить і завжди дає шанс почати спочатку.

Герої та творці серіаліті «Київ 24/7» / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

