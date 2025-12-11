Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, чому не побудувала кар’єру манекенниці
Зірка серіалів «Сім’я по неділях», «Будиночок на щастя» та «Голова» Марія Стопник пригадала своє модельне минуле.
Виявляється, в юності Марія пробувала себе також у ролі моделі. Але чому кар’єра в цій галузі не склалася?
Я ще в школі трішки топтала подіум і ходила в модельну школу, – розповідає Марія. – Подавалася в модельні агентства, але їх не влаштовували мої параметри. Нібито для мого зросту були завеликі стегна. За їхніми словами, вони мали б бути десь 89, але мої такими ніколи й не були. Тому що така структура тіла, і ти нічого не зробиш. Тому, вибачте, я на це забила й вирішила, що худнути заради них у 17 років не буду. Тож до побачення! (Усміхається.) Зараз мені деколи пропонують якісь кампейни чи зйомки. Пишуть модельні агентства, що хочуть мене до себе в базу. Але то зовсім інша специфіка. Особисто мені це видається ще важчим, ніж акторство. Модельна робота взагалі, як на мене, дещо принизлива, тому що в ній все цілковито залежить лише від твоєї зовнішності, від того, як ти виглядаєш та скільки важиш. Мені таке складно морально витримати. А ще постійно треба тримати фігуру, а я ж так люблю оселедець з картопелькою. Тож як тримати ту фігуру, це ж неможливо (сміється).
