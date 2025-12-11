Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Марія Стопник розповіла, чому не побудувала кар’єру манекенниці

Туренко Андрій
Редактор вихідного дня

Акторка Марія Стопник
Зірка серіалів «Сім’я по неділях», «Будиночок на щастя» та «Голова» Марія Стопник пригадала своє модельне минуле.

Яскрава зовнішність акторки Марії Стопник виділяє її в українському кінематографі. Руде волосся та фактурні риси обличчя запам’ятовуються та привертають увагу глядача. 

Виявляється, в юності Марія пробувала себе також у ролі моделі. Але чому кар’єра в цій галузі не склалася? 

Я ще в школі трішки топтала подіум і ходила в модельну школу, – розповідає Марія. – Подавалася в модельні агентства, але їх не влаштовували мої параметри. Нібито для мого зросту були завеликі стегна. За їхніми словами, вони мали б бути десь 89, але мої такими ніколи й не були. Тому що така структура тіла, і ти нічого не зробиш. Тому, вибачте, я на це забила й вирішила, що худнути заради них у 17 років не буду. Тож до побачення! (Усміхається.) Зараз мені деколи пропонують якісь кампейни чи зйомки. Пишуть модельні агентства, що хочуть мене до себе в базу. Але то зовсім інша специфіка. Особисто мені це видається ще важчим, ніж акторство. Модельна робота взагалі, як на мене, дещо принизлива, тому що в ній все цілковито залежить лише від твоєї зовнішності, від того, як ти виглядаєш та скільки важиш. Мені таке складно морально витримати. А ще постійно треба тримати фігуру, а я ж так люблю оселедець з картопелькою. Тож як тримати ту фігуру, це ж неможливо (сміється).

Сьомий сезон «Будиночка на щастя» з Марією Стопник чекайте 2026 року в ефірі.

