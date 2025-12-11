Григорій Решетнік розповів, як насправді його син Дмитро потрапив до дитячо-юнацької академії ФК «Динамо Київ»

11 грудня 2025 12:20 Туренко Андрій
Ведучий Григорій Решетнік
Пресслужба Нового каналу

Український телеведучий та батько трьох синів Григорій Решетнік розповів про дітей зіркових батьків.

Кращі можливості, двері, що відкриваються самі собою, або «тепле місце» у будь-якій престижній секції. Дуже часто зіркових батьків звинувачують у тому, що їхні діти отримують від життя усе, що забажають, не докладаючи до цього зусиль. Особливо це стосується спорту, де є величезна конкуренція. 

Дмитро, середній син подружжя Решетніків, влітку успішно пройшов відбір до академії «Динамо». Григорій Решетнік вперше пояснив, як це сталося та чи справді він не втручався. 

Дмитро живе футболом. Хтось пише про те, що «хто б насмілився не взяти у «Динамо» сина Решетніка!» Але спорт – це така штука, де якщо ти не показуєш результат, то хоч ким би ти був, тебе не триматимуть у команді. Принаймні, на такому професійному рівні, – говорить Григорій Решетнік. – Але моя совість чиста: я нічого не робив, нікому не дзвонив. Хоча спілкуюся та знаю багатьох футболістів, дружу з багатьма особистостями, які мають відношення до футболу. Але вважаю, що син має сам пройти цей шлях. На перегляд до академії ФК «Динамо Київ» його направив тренер з іншої команди. Там були дітки з усієї України, з родин різних статусів та можливостей. І вони просто на футбольному полі доводили, що щось можуть.

Ведучий Григорій Решетнік / Пресслужба Нового каналу

Телеведучий визнає – інколи свідомо підвищує планку для сина, щоб це допомогло йому в майбутньому. 

Іноді створюю більш суворі умови, тому що розумію, що йому потім будуть часто закидати, мовляв, «ось у тебе такий тато, і ти не досяг цього сам», – зізнається Григорій Решетнік. – Насправді, мені шкода дітей відомих особистостей, бо в них нелегка доля. Є ось цей тягар – постійно доводити, що ти кращий, ніж батьки, і взагалі, що ти на щось здатний. Адже наші люди дуже люблять знецінення. І якщо мене це не ранить, то дитину може. Але я готую його до того, що він має бути в житті скромним, а на полі впевненим.

Нагадаємо, 

