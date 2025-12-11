Даша Квіткова розповіла про виховання сина: «Левчику буде з чим піти до психолога»

За лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?» інфлюенсерка Даша Квіткова розповіла, чому не читає книг про виховання дітей.

Відома українська інфлюенсерка та амбасадорка соціальних проектів Даша Квіткова активно висвітлює у соцмережах всі складові свого життя. Майже половина її контенту – про сина або з сином. Чотирирічний Левчик любить камеру, часто позує з мамою чи розповідає цікаві історії. Він активний та комунікабельний! Які головні меседжі у вихованні Левчика?

Про це Новий канал запитав Дашу Квіткову за лаштунками шоу «Хто зверху?», яке щочетверга о 20:00 виходить в ефірі телеканалу.

У виховання свого сина я не взяла нічого з того, як виховували мене. Нічого не перейняла, бо не хотіла, щоб мій син відчував те, що відчувала я. Все, що намагаюся зараз дати сину: як з ним поводжуся, розмовляю, виховую, – це те, чого не було в мене, – ділиться Квіткова. – Якщо чесно, то я за весь час прочитала одну книжку про виховання дітей. І то це було під час вагітності. Мені здається, що кожна мама самостійно може знайти підхід до своєї дитини. Тобто вона точно знатиме краще, ніж те, як пишуть у книгах. Це приходить інтуїтивно.

Попри те, що більшість «мамських» моментів інфлюенсерка робить інтуїтивно, у їхніх взаєминах із сином є кілька важливих правил.

Не скажу, що не припускаюся помилок, і Левчику завжди буде з чим прийти до психолога, – з усмішкою каже Даша. – Я не ідеальна мама. Але у вихованні маю важливі табу. До прикладу: ніколи не б'ю сина, ніколи не забороняю йому плакати. Я можу підвищити голос, можу показати, що мама сувора, мама зла, і що мені не подобається те, що зараз відбувається, але ніколи не кричу. Важливо, щоб він мене не боявся.

