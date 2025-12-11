Фіма Константиновський розповів, як йому вдалося скинути шість кілограм після відмови від деяких продуктів

Секрети схуднення Фіми Константиновського.

Жорстокі дієти більше не в тренді. Тепер акцент у схудненні зміщується на стабільний режим сну, фізичну активність і достатню кількість білка, вуглеводів, жирів, води. Здоровий підхід дає найстійкіший результат, зазначає Фіма Константиновський.

У підлітковому віці ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна на Новому каналі, вдавався до екстремальних способів зниження ваги. Однак зараз обирає шлях хоч і повільних, але сталих змін. І головне – з турботою до себе.

Раніше, у 19 років, худнув дуже сильно та швидко. Та з віком скидати зайву вагу стало важче. Помічаю це по своїх результатах, – ділиться Фіма Константиновський. – Уже більше двох місяців не їм солодке, хліб. Також не вживаю алкоголь, хоча й до цього майже не пив. Та, як зʼясувалося, спиртні напої дуже калорійні. Ще відмовився від будь-яких газованих солодких напоїв. І за цей час скинув шість кілограм.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Ведучий Нового додав заняття в спортзалі та кардіотренування.

Займаюся з тренером тричі на тиждень. Коли є час, ходжу на біговій доріжці. А ще записую зʼїдене в таблицю калорійності. Це класний спосіб зрозуміти, в чому проблема. Стежу і швидко можу побачити, що є тиждень, за який я не дуже схуднув. Тоді тренер переглядає таблицю калорійності та знижує жири в харчуванні, до прикладу. А ще дружина купила книгу «Розумний кишківник», після прочитання якої деякі речі виявилися дуже логічними. Наприклад, якщо відмовляєтеся від цукру різко, то, навпаки, можете набрати, бо це стрес для організму і кишківника. Тож схуднення – кропітка робота, – зазначає ведучий «Поля». – Раджу всім: якщо є можливість, займайтеся здоров’ям та формою замолоду. Далі буде не легше. От зараз думаю: «Навіщо я наїдав це все, а скинув лише кілька кілограм?» І головна моя порада: довіряйте схуднення лише одній людині – тренеру, дієтологу, другу. Бо всі будуть казати щось своє: «Ой, та фрукти можна! Хліб зранку теж можна!» Ні, довіртеся комусь одному. Якщо побачите результат, значить, це і є ваш спосіб схуднення.

