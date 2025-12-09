Зірка серіалу «Сім’я по неділях» Анастасія Іванюк розповіла, як коханий реагує на інтимні сцени в кіно

Історія стосунків акторів Анастасії Іванюк та Дмитра Соловйова.

Дуже часто знаменитості приховують особисте життя. Через те, що вони працюють у кадрі й зазвичай активно показують свої будні в соцмережах, то кохання – єдине, що залишають поза кадром. Акторка комедійного серіалу «Сім’я по неділях» (Новий канал) Анастасія Іванюк теж тривалий час не показувала свого хлопця. Згодом вона відкрила секрет, що перебуває у стосунках з актором Дмитром Соловйовим.

Пара інколи публікує в Instagram світлини зі спільних фотосесій, але в побут шанувальників не впускає.

Я не прагну широко афішувати особисте життя. Хочеться залишати щось лише для себе. Але захотіла все ж поділитись історією нашого з Дмитром знайомства, – з усмішкою говорить дівчина. – Це сталося багато років тому на зйомках і, відверто кажучи, тоді ми зовсім не сподобалися одне одному. Абсолютно. Але життя з почуттям гумору (сміється). Згодом опинилися в одному театрі, почали працювати поруч, і перше враження дуже швидко втратило актуальність.

Акторка Анастасія Іванюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

Настя каже, що спільна професія не заважає їхнім стосункам.

Навпаки – ми добре розуміємо одне одного, тому що обидва з цієї сфери. Знаємо, що таке складні графіки, підготовка до ролей, зйомки далеко від дому. Головне – не плутати роботу та стосунки, – зазначає акторка.

Інколи Анастасії доводиться грати сцени поцілунків чи роздягатись у кадрі. Але й це коханий Дмитро сприймає з розумінням. В тому і плюс, що він теж актор!

Ми розуміємо, що відверті сцени в кіно – це такий самий інструмент, як драматичні монологи чи сцени бійок. Все залежить від того, навіщо ця сцена в історії. Якщо вона виправдана драматургічно й подана зі смаком, я ставлюся до цього професійно, – говорить Іванюк в інтерв’ю 24 каналу. – Але для мене важливо, щоб була етика процесу: закритий майданчик, чіткі межі, повага між партнерами та координація з режисером. Табу є лише одне – безсенсовий епатаж або експлуатація тіла замість сенсу.

Акторка Анастасія Іванюк з коханим / Пресслужба Нового каналу

