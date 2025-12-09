Даша Астафʼєва пригадала випадок, після якого поставила табу на онлайн-знайомства

Чому Даша Астафʼєва не знайомиться в інтернеті?

Соцмережі дозволяють говорити відвертіше та сміливіше, ніж у реальності. Чиясь романтична історія почалася саме з лайка на фото або короткого «Привіт!» Однак не варто забувати і про кібербезпеку, адже за аватарками можуть ховатися маніпулятори, шахраї або ж ті, хто видає себе за інших.

Після прикрої історії ведуча шоу «Хто знає?» (Новий канал) Даша Астафʼєва махнула рукою на віртуальні знайомства.

Це трапилося в часи, коли мене дуже жорстко булили в інтернеті. Тоді ще не було такої популярності голих фото в Instagram, і про мене часто публікували статті з заголовками «Астафʼєва посвітила булками» чи щось подібне. Постійно всі писали, що лише й можу те робити, що виставляти голу дупу. А я ж постійно відстежувала це на сайтах «жовтої» преси. І помітила, що один і той самий чоловік часто захищає мене в коментарях. Профіль не прихований, тож якось наважилась і написала першою в особисті: «Дуже дякую! Мені приємно, але не звертайте уваги. Мене це не ображає», – розповідає Даша Астафʼєва. – Після ми почали спілкуватися, згодом стали друзями. Я ділилася історіями про себе, кидала свої фото. Він казав, що родом зі Львова. А я ще думала: «Як на зло, в мене немає жодного концерту в цьому місті, щоб зустрітися».

Ведуча та співачка Даша Астафʼєва / Пресслужба Нового каналу

Згодом зірки склалися: Даша мала виступити у Львові.

Написала йому: «Андрію, якщо хочеш, щоб ми далі спілкувалися, призначаю тобі побачення». Назвала час і місце. От настільки відчувала потяг до цієї людини! Я була самотня, а він розумів мене, як ніхто, завжди знаходив потрібні слова, ми могли обговорити все в світі. Тоді мені здавалося, що в мене ніколи такого не було, – пригадує ведуча «Хто знає?» – Та коли прийшла на побачення, його не було. Сказав: «Не прийду – і все. Не хочу, щоб ти мене бачила». Я дуже сердилася, заблокувала його. Та потім помирилися і продовжили спілкування. Коли переїжджала з орендованої у свою першу власну квартиру, знову написала: «Приїжджай до мене». Після чого він розповів, що в нього померла дружина, і він сам виховує дитину. Відповіла: «Та байдуже, в мене є де жити. Переїжджайте, разом будемо водити в дитсадок». Але ні, знову відмовився.

Та фінал цієї історії зовсім непередбачуваний.

Через якийсь час я випадково побачила фото цього Андрія серед балету Леді Гаги (американської співачки, – прим. ред.). Перейшла на його Instagram, а це виявився іспанець, який їздить у тури в пірʼях, блискітках, з макіяжем, – зазначає Даша. – Одразу ж написала йому: «Андрію, я вибачаюсь!» І тоді взагалі зʼясувалося, що це дівчина! Ми познайомилися заново й навіть раз зустрілися. Уявіть, понад сім років спілкувалися!

Нагадаємо,