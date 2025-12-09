Кохання на виживання 6: магічні процедури в Карпатах
Ексклюзив 9 грудня 2025 18:10
Пресслужба Нового каналу
Реаліті «Кохання на виживання» продовжує вражати глядачів новими випробуваннями.
Кожне покарання – це давній карпатський ритуал, який застосовували, щоб очистити стосунки від брехні та прихованих емоцій.
Кохання на виживання 6: магічні процедури в Карпатах / Пресслужба Нового каналу
Магічні процедури
- Обмазати обличчя глиною: давня карпатська маска, що символізує невизнані почуття. Глина має витягнути назовні все те, що болить, і показати, що насправді приховано в серці.
- Вилити на голову кисляк (молоко, що скисло й загусло – прим. ред.): у Карпатах це символ того, що щось зіпсувалось. Відьма натякає: у стосунках є щось, що треба терміново виправити.
- Дмухнути в обличчя золою: зола в Карпатах – це символ того, що вже все згоріло, а почуття згасли. Це перевірка того, чи лишився у стосунках хоча б якийсь жар.
- Намастити обличчя та тіло часником: часник у гуцулів – найпотужніший оберіг від нечистої сили через різкий та неприємний запах. Запах має відігнати від пари все недобре: токсичність, ревнощі, підозри та образи.
- Облити святою водою: свята вода в Карпатах – символ очищення. Кажуть, що після цього ритуалу можна народитися заново або нарешті зрозуміти, чи варто залишатися разом.
