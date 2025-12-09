Реаліті «Кохання на виживання» продовжує вражати глядачів новими випробуваннями.

Андрій та Настя переживають у стосунках кризу, їхній шлюб тріщить по швах. Одним із завдань у реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» є тест на знання одне одного. Андрій має відповісти правильно на 6 з 11 запитань про Настю так само, як вона вже відповіла на них. За кожну неправильну відповідь Настя отримає покарання. На неї чекатимуть стародавні магічні процедури від гірської відьми Марії.Кожне покарання – це давній карпатський ритуал, який застосовували, щоб очистити стосунки від брехні та прихованих емоцій.

Кохання на виживання 6: магічні процедури в Карпатах / Пресслужба Нового каналу

Магічні процедури

Обмазати обличчя глиною: давня карпатська маска, що символізує невизнані почуття. Глина має витягнути назовні все те, що болить, і показати, що насправді приховано в серці. Вилити на голову кисляк (молоко, що скисло й загусло – прим. ред.): у Карпатах це символ того, що щось зіпсувалось. Відьма натякає: у стосунках є щось, що треба терміново виправити. Дмухнути в обличчя золою: зола в Карпатах – це символ того, що вже все згоріло, а почуття згасли. Це перевірка того, чи лишився у стосунках хоча б якийсь жар. Намастити обличчя та тіло часником: часник у гуцулів – найпотужніший оберіг від нечистої сили через різкий та неприємний запах. Запах має відігнати від пари все недобре: токсичність, ревнощі, підозри та образи. Облити святою водою: свята вода в Карпатах – символ очищення. Кажуть, що після цього ритуалу можна народитися заново або нарешті зрозуміти, чи варто залишатися разом.

Нагадаємо,