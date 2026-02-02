Тарас Яремій розповів про участь у реаліті «Кохання по-новому»

16 лютого о 22:00 на Новому каналі стартує дейтинг-реаліті оригінальної розробки.

Спеціально до Дня закоханих Новий канал підготував сюрприз глядачам – мовник зняв спешл нового романтичного реаліті «Кохання по-новому». У дейтинг-проекті чотири дівчини змагатимуться за серце одного чоловіка. Якого?

Відкриваємо всі карти! Головним героєм реаліті став стендап-комік Тарас Яремій.

Все сталося абсолютно випадково. Мені написали з Нового каналу і сказали, що розглядають на участь у проекті. Я записав коротке відеознайомство, розповів про себе, а потім мене затвердили, – пригадує Тарас. – Не мав жодних очікувань, що мене візьмуть, бо виглядало все якось максимально нереалістично. Чотири дівчини борються за мене… Таке може хіба лише наснитися (сміється). Але коли зрозумів, що братиму участь, то перші думки – треба перенести концерти і якось швидко скинути пару кілограм, щоб у кадрі нормально виглядати (усміхається).

Стендап-комік Тарас Яремій / Пресслужба Нового каналу

Зйомки оригінального проекту Нового каналу вже закінчилися, тож Тарас упевнено робить висновок.

Цей проект значно цікавіший, ніж схожі шоу. Він набагато динамічніший, і там багато гумору. І от вам маленький спойлер: вкінці така Санта-Барбара вийшла! Хоч цього ніхто не планував, – інтригує Тарас Яремій. – Новий канал підібрав дуже цікавих дівчат, кожна має свою неймовірну й унікальну харизму. Я ніколи в житті не зустрів би таких без допомоги проекту.

