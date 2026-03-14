Женя Янович «захопив» соцмережі зі своїм новим YouTube-шоу «КОНТРЛВЕ»

14 березня 2026 09:06 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Пресслужба

Гостем першого епізоду авторського імпровізаційного формату «КОНТРЛВЕ» став Роман Міщеряков

Оце так прем’єра від Жені Яновича! 12 березня на YouTube-каналі ведучого та інфлюенсера вийшло нове імпровізаційне розважальне шоу. «КОНТРЛВЕ» – це гра на уважність, у якій коміки намагаються розказати історію так, аби суперники не помітили підставних слів від ведучого. 

Це оригінальний авторський формат команди Яновича! Але здивували творці не лише цим. Креативно та масштабно підійшли до промо шоу. Євген Янович з’явився з особистим креативним зверненням у сторіс безлічі українських артистів, акторів, ведучих та інфлюенсерів. Женя закликав підписників Діми Монатіка, Даші Квіткової, Михайла Лебіги, Наді Дорофеєвої, Тімура Мірошниченка, KOLA, Галицької Діви, Даші Астаф’євої, LAUD, Анастасії Цимбалару та багатьох інших дивитись «КОНТРЛВЕ». Також він по-справжньому «заполонив» Threads. Користувачі соцмережі навіть почали називати 12.03 – днем Жені Яновича та жартома вітати його з днем народження. А ще почали робити меми зі скрінів випуску.

Повернімось до формату. Цікавий факт, що на цей раз в кадрі Євген постійно буде з трьома резидентами шоу: Антоном Мигалем, Дмитром Андрієнком та Олександром Разбейковим.

– Пам'ятаєте «20:23»? Гадаю, пам'ятаєте! А знаєте, хто разом зі мною писав та вигадував все для «20:23»? От і настав час дізнатися, – з усмішкою говорить Женя Янович. – В кадрі «КОНТРЛВЕ» – хлопці, з якими я знайомий пів життя і створив купу класних проєктів. І от черговий наш авторський! Тільки тепер вони не «за кадром», а «у кадрі» разом зі мною. Я дуже тому радію! Дивіться «КОНТРЛВЕ» на YouTube, грайте на своїх вечірках, як тепер завжди робимо ми, і буде всім щастя. А ще приходьте до нас на зйомки. Інформацію про це я розповідаю у соцмережах. Не пропустіть!

Також кожного випуску у шоу запрошують зіркового гостя. В першому епізоді зіграв Роман Міщеряков. Хто стане гостем другого випуску? Дізнаєтесь за тиждень. Шоу планують публікувати щочетверга о 18:00.

Дивіться повний перший випуск гумористичного проекту «КОНТРЛВЕ» за посиланням

Читайте TV.ua в Google.News

tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK