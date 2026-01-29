«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту
29 січня 2026 12:25
Ведуча Lida Lee розкрила правду про реаліті «Кохання на виживання».
Ведуча реаліті артистка Lida Lee розповіла, що ж насправді відбувалося на майданчику та за кадром.
Я сама колись була такою глядачкою, яка дивилась реаліті й думала: «Та ні, це все підлаштовано, так не буває», – сміється ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Коли ж опинилася всередині процесу, все стало на свої місця. Я не жила з парами 24/7, але були зйомки, коли ми працювали цілими днями. Тому знаю цих людей та їхні історії. Бачила все на власні очі: як вони плакали, сварилися, билися, доходили до емоційного краю, а потім мирилися або, навпаки, розходилися.
Я точно можу сказати: команді проєкту немає сенсу щось вигадувати, – говорить Lida Lee. – Ми дуже темпераментний народ, у нас накопичено багато почуттів і слів, які давно хочеться сказати. Глядачі все це побачили.
