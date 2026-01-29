«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту

29 січня 2026 12:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту
Ведуча Lida Lee
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Lida Lee розкрила правду про реаліті «Кохання на виживання».

Сумніви глядачів щодо «постановки» та «сценарію» давно стали звичними для будь-якого реаліті. Люди звикли думати, що частина подій перебільшена, а частина – ретельно спланована. Після виходу нового сезону «Кохання на виживання» одне з головних запитань, яке регулярно з’являлося в коментарях у соцмережах Нового: чи справді все, що було на екрані, відбувається з парами в реальному житті? Чи можуть люди з такими складними історіями, конфліктами та непроговореними образами прийти на телебачення? І чи не є ці емоції, сльози та сварки лише частиною сценарію? 

Ведуча реаліті артистка Lida Lee розповіла, що ж насправді відбувалося на майданчику та за кадром. 

Я сама колись була такою глядачкою, яка дивилась реаліті й думала: «Та ні, це все підлаштовано, так не буває», – сміється ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Коли ж опинилася всередині процесу, все стало на свої місця. Я не жила з парами 24/7, але були зйомки, коли ми працювали цілими днями. Тому знаю цих людей та їхні історії. Бачила все на власні очі: як вони плакали, сварилися, билися, доходили до емоційного краю, а потім мирилися або, навпаки, розходилися.

Ведуча Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

Щоб зрозуміти справжню динаміку реаліті, потрібно бути всередині процесу. Те, що глядач бачить на екрані, – лише вершина айсберга емоцій, конфліктів та напружених моментів.

Я точно можу сказати: команді проєкту немає сенсу щось вигадувати, – говорить Lida Lee. – Ми дуже темпераментний народ, у нас накопичено багато почуттів і слів, які давно хочеться сказати. Глядачі все це побачили.

Ведуча Lida Lee / Пресслужба Нового каналу

