«Кохання на виживання»: Lida Lee розповіла, як насправді проходили зйомки проєкту

Ведуча Lida Lee розкрила правду про реаліті «Кохання на виживання».

Сумніви глядачів щодо «постановки» та «сценарію» давно стали звичними для будь-якого реаліті. Люди звикли думати, що частина подій перебільшена, а частина – ретельно спланована. Після виходу нового сезону «Кохання на виживання» одне з головних запитань, яке регулярно з’являлося в коментарях у соцмережах Нового: чи справді все, що було на екрані, відбувається з парами в реальному житті? Чи можуть люди з такими складними історіями, конфліктами та непроговореними образами прийти на телебачення? І чи не є ці емоції, сльози та сварки лише частиною сценарію?

Ведуча реаліті артистка Lida Lee розповіла, що ж насправді відбувалося на майданчику та за кадром.

Я сама колись була такою глядачкою, яка дивилась реаліті й думала: «Та ні, це все підлаштовано, так не буває», – сміється ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Коли ж опинилася всередині процесу, все стало на свої місця. Я не жила з парами 24/7, але були зйомки, коли ми працювали цілими днями. Тому знаю цих людей та їхні історії. Бачила все на власні очі: як вони плакали, сварилися, билися, доходили до емоційного краю, а потім мирилися або, навпаки, розходилися.

Щоб зрозуміти справжню динаміку реаліті, потрібно бути всередині процесу. Те, що глядач бачить на екрані, – лише вершина айсберга емоцій, конфліктів та напружених моментів.

Я точно можу сказати: команді проєкту немає сенсу щось вигадувати, – говорить Lida Lee. – Ми дуже темпераментний народ, у нас накопичено багато почуттів і слів, які давно хочеться сказати. Глядачі все це побачили.

