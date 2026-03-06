«Друга Ріка» випустила нову пісню «МИ»

«Друга Ріка» презентує пісню «МИ» – сингл із нового альбому та гімн єднання, що прозвучить у Палаці спорту.

Напередодні ювілейного шоу «Я є! 30 років» у київському Палаці спорту, гурт «Друга Ріка» представив нову пісню «МИ» – сингл із майбутнього альбому колективу. Це композиція про дорослішання, прийняття себе й силу єднання. Трек народився з особистого досвіду, але став історією про всіх – і був натхненний українцями, які разом із гуртом долучилися до виконання в момент його створення на одному з концертів.

Пісня доступна до прослуховування на всіх платформах.

Лідер гурту Валерій Харчишин зізнається: у тексті він намагався чесно проговорити власний шлях – від бунту до прийняття.

Я намагався пояснити на своєму прикладі момент переродження чи дорослішання. Я нічим не відрізняюся від будь-якої людини – з такими ж неідеальними звичками, з такими ж проблемами, які долав протягом життя. Це історія про прийняття себе – з усіма негативними рисами, – говорить музикант.

Утім, пісня швидко виходить за межі автобіографії. Харчишин підкреслює: навіть якщо почав із власної історії, завершити її хотів історією про «нас». «МИ» – про здатність об’єднуватися попри різність характерів, досвідів і поглядів. Про момент, коли стає очевидно, що втрачати одне одного – надто висока ціна.

Натхненням для центрального образу стали рядки з поезії Василя Симоненка – «У кожного «Я» є своє ім’я». Саме ця думка лягла в основу пісні: «ми – не безліч стандартних «я», а безліч всесвітів різних». І сила не в однаковості, а в різності та здатності стати «ми», коли це справді потрібно.

Назва композиції також невипадкова. За словами Харчишина, сьогодні часто бракує самого поняття «МИ» – у парах, родинах, у суспільстві. Без нього зникає співтворчість і співіснування.

Коли ми разом – ми сила, – каже музикант.

Пісня створювалася з думкою про велике шоу у столиці.

Я спеціально писав цю пісню, щоби почути вас у Палаці спорту. Я уявляв, як десять тисяч людей заспівають «Ми є ми». І чекаю тієї миті, коли ми відтворимо її разом, — додає він.

Уперше наживо «МИ» прозвучить 8 березня 2026 року під час ювілейного шоу «Я є! 30 років» у київському Палаці спорту, а згодом – на концертах в турі містами України та Європи, який розпочнеться 28 березня. Концерт стане центральною подією 30-річчя гурту: глядачів чекає ексклюзивне шоу, прем’єри пісень із нового альбому та добре знані хіти в оновленому звучанні.

Ювілейне шоу має благодійну мету. Разом із партнерами гурт збирає 15 мільйонів гривень на підтримку ГУР МО України. Кошти спрямують на катер для евакуаційних місій із порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Частина коштів із продажу квитків автоматично долучається до збору.