26 лютого 2026 09:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Ніжний крем-суп з кукурудзи за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Пресслужба каналу СТБ

Як приготувати смачний та ніжний крем-суп з кукурудзи? Простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво.

Суддя кулінарного проєкту МастерШеф на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ніжного крем-супу.

Інгредієнти:

  • Кукурудза – 400 грамів.
  • Молоко – 200 мл.
  • Вершки 15% – 100 мл.
  • Сир чедер – 20 грамів. 
  • Бекон – 80 грамів.
  • Паприка копчена – 2 грами.
  • Цукор – 8 грамів.
  • Насіння соняшника – 15 грамів.
  • Перець, сіль.

Спосіб приготування:

  1. Відварити зерна кукурудзи у молоці на повільному вогні 10-15 хвилин.
  2. Додати вершки та довести до кипіння.
  3. Перебити блендером до гладкої консистенції.
  4. Процідити через сито.
  5. Заправити сіллю, перцем та паприкою до смаку.
  6. Додати чедер, довести до кипіння суміш та зняти з вогню.
  7. На сухій пательні обсмажити бекон з цукром для карамелізації та презентувати крем-суп разом з насінням та беконом. Смачного!
