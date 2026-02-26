Ніжний крем-суп з кукурудзи за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
26 лютого 2026 09:00
Пресслужба каналу СТБ
Як приготувати смачний та ніжний крем-суп з кукурудзи? Простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво.
МастерШеф на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ніжного крем-супу.
Інгредієнти:
- Кукурудза – 400 грамів.
- Молоко – 200 мл.
- Вершки 15% – 100 мл.
- Сир чедер – 20 грамів.
- Бекон – 80 грамів.
- Паприка копчена – 2 грами.
- Цукор – 8 грамів.
- Насіння соняшника – 15 грамів.
- Перець, сіль.
Спосіб приготування:
- Відварити зерна кукурудзи у молоці на повільному вогні 10-15 хвилин.
- Додати вершки та довести до кипіння.
- Перебити блендером до гладкої консистенції.
- Процідити через сито.
- Заправити сіллю, перцем та паприкою до смаку.
- Додати чедер, довести до кипіння суміш та зняти з вогню.
- На сухій пательні обсмажити бекон з цукром для карамелізації та презентувати крем-суп разом з насінням та беконом. Смачного!