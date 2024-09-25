Григорій Решетник та інші зірки СТБ розказали, побачення з яким українським містом чекають найбільше
Одкровення від відомих ведучих.
Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»
Чекаю на зустріч з рідною, нині окупованою, Херсонщиною. Надто – з Асканією-Нова, де я народилася.
Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»
Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» на СТБ
Вірю, що зможу відвезти маму у рідну Керч, де я народилася, де поховані дідусь з бабусею та мій тато. Побачити море, яке полюбила з дитинства, відчути затишок місця дитинства.
Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк» та «Неймовірна правда про зірок» на СТБ
Безсумнівно, це Крим. Цей чарівний півострів завжди був і залишатиметься невід'ємною частиною України. Особливе місце в моєму серці займає узбережжя Фороса, де ми колись знімали проєкт «Холостяк». Мрію про те, щоб вже першу вечірку 14-го сезону «Холостяка» ми відзняли саме там, на цих неймовірних краєвидах, які зачаровують і залишають незабутні враження. Крим – це не просто земля, це символ нашої єдності та спільної мрії про майбутнє.
Також мрію, щоб у майбутньому ми могли знімати деякі епізоди програми в Луганську та Донецьку. Для мене ці міста символізують надію на відновлення та мир, і я вірю, що одного дня ми повернемося туди, щоб показати всій країні красу та потенціал цих регіонів. Це побачення з нашими містами буде справжнім святом для всієї України.
Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя кулінарного реаліті «МастерШеф», ведучий ранкового шоу «Прокинься з Ектором»
Понад усе чекаю на побачення зі звільненими тимчасово окупованими територіями. З Кримом. Ті місця, де я був до 2014 року. Найбільше чекаю повернення до Криму, Ялти, Гурзуфу, Донецьку, Луганську, Мелітополя, Маріуполя та інших міст, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації.
Тетяна Кравченко, зірка детективного серіалу «К.О.Д»
Я давно не була у рідному Миколаєві. Дуже сподіваюсь пройтися мирними вулицями мого міста та випити кави на Соборній.
Ірина Мордусенко, зірка детективного серіалу «К.О.Д»
А ще в Одесу хочеться. Але у ту Одесу, якою вона була до повномасштабного вторгнення. Бо багатьох одеситів, до яких я їздив і які формували для мене це місто, там уже нема, вони розбрелись по світу і це трохи сумно.
Олена Вознесенська, зірка детективного серіалу «К.О.Д»
Я завжди з нетерпінням чекаю на побачення із селом Медвин, що знаходиться в Богуславському районі Київської області. Вже багато років ми всією родиною проводимо там чи не кожні вихідні. Там ми навідуємось до місця сили, яке називається «Обитель МиРу», де енергетично «оговтуємося» від життя у місті-мільйоннику. А ще ми зустрічаємося з нашими близькими друзями, які давно стали для нас другими батьками. Саме вони прийняли нас у цьому місті, коли почалася велика війна. І саме це місце стало місцем народження моєї донечки, яка зʼявилася менш ніж за місяць після початку повномасштабного вторгнення.
Олексій Суровцев, зірка детективного серіалу «К.О.Д»
Я хочу в Український Крим, в Українську Ялту. Посидіти на каменях, просто подивитися на море і спитати – «Ну як ти тут була без нас?».
Наталія Бабенко, зірка мелодрами «Код кохання»
Олена Лавренюк, зірка серіалу «Кава з кардамоном»
Так як моє рідне місто – Львів, я завжди люблю туди повертатися, де б я не була: приїжджати в гості, гуляти улюбленими вуличками та пити каву в кав’ярнях, які пам’ятаю ще з дитинства, – це для мене справжнє щастя, до якого хочеться повертатись знову і знову.
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