Григорій Решетник та інші зірки СТБ розказали, побачення з яким українським містом чекають найбільше

Одкровення від відомих ведучих.

Тетяна Висоцька, ведуча програм «Вікна-новини», «ДНК. Свої» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»

Чекаю на зустріч з рідною, нині окупованою, Херсонщиною. Надто – з Асканією-Нова, де я народилася.

Ведуча Тетяна Висоцька / Пресслужба Нового каналу

Яна Брензей, ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ та загальнонаціонального марафону «Єдині новини»

Найбільше я чекаю на побачення з домом. Для мене дім – це місце, де безпечно, де ти знову можеш відчути себе дитиною. Мій дім – Запоріжжя – регулярно обстрілюють росіяни. Тож про безпеку годі й говорити. Тому я чекаю дня, коли можна буде спокійно приїхати у рідне місто, на рідну вулицю, походити з батьками місцями дитинства, а тоді усім разом сісти в машину – і у Мелітополь, з якого кілька годин до Криму. Нашого Криму.

Ведуча Яна Брензей / Пресслужба Нового каналу

Надія Матвєєва, ведуча програм «Позивний Надія» та «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

Вірю, що зможу відвезти маму у рідну Керч, де я народилася, де поховані дідусь з бабусею та мій тато. Побачити море, яке полюбила з дитинства, відчути затишок місця дитинства.

Ведуча Надія Матвєєва / Пресслужба Нового каналу

Григорій Решетник, ведучий проєктів «Холостяк» та «Неймовірна правда про зірок» на СТБ

Безсумнівно, це Крим. Цей чарівний півострів завжди був і залишатиметься невід'ємною частиною України. Особливе місце в моєму серці займає узбережжя Фороса, де ми колись знімали проєкт «Холостяк». Мрію про те, щоб вже першу вечірку 14-го сезону «Холостяка» ми відзняли саме там, на цих неймовірних краєвидах, які зачаровують і залишають незабутні враження. Крим – це не просто земля, це символ нашої єдності та спільної мрії про майбутнє.

Також мрію, щоб у майбутньому ми могли знімати деякі епізоди програми в Луганську та Донецьку. Для мене ці міста символізують надію на відновлення та мир, і я вірю, що одного дня ми повернемося туди, щоб показати всій країні красу та потенціал цих регіонів. Це побачення з нашими містами буде справжнім святом для всієї України.

Ведучий Григорій Решетник / Пресслужба Нового каналу

Ектор Хіменес-Браво, незмінний суддя кулінарного реаліті «МастерШеф», ведучий ранкового шоу «Прокинься з Ектором»

Понад усе чекаю на побачення зі звільненими тимчасово окупованими територіями. З Кримом. Ті місця, де я був до 2014 року. Найбільше чекаю повернення до Криму, Ялти, Гурзуфу, Донецьку, Луганську, Мелітополя, Маріуполя та інших міст, які зараз знаходяться в тимчасовій окупації.

Тетяна Кравченко, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Я давно не була у рідному Миколаєві. Дуже сподіваюсь пройтися мирними вулицями мого міста та випити кави на Соборній.

Актриса Тетяна Кравченко / Пресслужба Нового каналу

Ірина Мордусенко, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Дуже хочу до себе додому в Кропивницький. Я там не була більш ніж півтора року. Просто хочеться додому хоча б на день-два. Просто побачити своїх рідних, побачити ті місця в яких я зростав, ще раз, можливо, для себе щось відкрити і зрозуміти, Тому що рефлексії на тему дитинства чомусь останнім часом почали дуже багато проникати в мене. Я дуже радий, що в мене є куди повертатись на відміну від багатьох людей зараз, тому я щаслива людина.

А ще в Одесу хочеться. Але у ту Одесу, якою вона була до повномасштабного вторгнення. Бо багатьох одеситів, до яких я їздив і які формували для мене це місто, там уже нема, вони розбрелись по світу і це трохи сумно.

Олена Вознесенська, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Я завжди з нетерпінням чекаю на побачення із селом Медвин, що знаходиться в Богуславському районі Київської області. Вже багато років ми всією родиною проводимо там чи не кожні вихідні. Там ми навідуємось до місця сили, яке називається «Обитель МиРу», де енергетично «оговтуємося» від життя у місті-мільйоннику. А ще ми зустрічаємося з нашими близькими друзями, які давно стали для нас другими батьками. Саме вони прийняли нас у цьому місті, коли почалася велика війна. І саме це місце стало місцем народження моєї донечки, яка зʼявилася менш ніж за місяць після початку повномасштабного вторгнення.

Актриса Олена Вознесенська / Пресслужба Нового каналу

Олексій Суровцев, зірка детективного серіалу «К.О.Д»

Я хочу в Український Крим, в Українську Ялту. Посидіти на каменях, просто подивитися на море і спитати – «Ну як ти тут була без нас?».

Актор Олексій Суровцев / Пресслужба Нового каналу

Наталія Бабенко, зірка мелодрами «Код кохання»

Найбільше за все хочу на зустріч з рідним містом! Містом, де є мій дім, містом, де я народилась і де лишились дитячі спогади! Містом, в якому були мої перші кроки, мрії та перші успіхи. Містом, яке я дуже люблю і за яким я дуже сумую! Енергодар – мрію про зустріч з тобою і хочу в твої обійми!

Актриса Наталія Бабенко / Пресслужба Нового каналу

Олена Лавренюк, зірка серіалу «Кава з кардамоном»

Так як моє рідне місто – Львів, я завжди люблю туди повертатися, де б я не була: приїжджати в гості, гуляти улюбленими вуличками та пити каву в кав’ярнях, які пам’ятаю ще з дитинства, – це для мене справжнє щастя, до якого хочеться повертатись знову і знову.

Актриса Олена Лавренюк / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,