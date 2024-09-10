Вмикайте Новий канал 10 вересня о 20:00 та грайте разом з учасниками квіз-шоу!

Гра, в яку грає вся країна, повертається на екрани! Сьогодні о 20:00 Новий канал запремʼєрить другий сезон «Поля». Щовівторка ви зможете зануритися в улюблену атмосферу квіз-дуелей та відволіктися хоча б на 45 хвилин. 108 учасників та всього три переможці – кому пощастить залишити «Поле» з виграшем у 250 тисяч гривень? Дізнаємося зовсім скоро!

Гру традиційно модеруватиме Фіма Константиновський. Аби підігріти інтригу перед премʼєрою, ведучий Нового каналу розповів, чим вражатиме другий сезон «Поля».

Мені зйомки запамʼяталися тим, що я знову, блін, захворів (усміхається). Так було в Нідерландах, де знімали перший сезон. А перед роботою над другим довго думав, як же буде тупо, якщо захворію. І, здається, психосоматика, в яку я не вірю, таки спрацювала. Та навіть це не зіпсувало враження від «Поля», – каже Фіма Константиновський.

Фіма Константиновський розкриває секрети другого сезону шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

Підготовка та зйомки другого сезону «Поля» відбувалися в Україні.

Я зустрів десятки людей, які стали прикладом того, як можна гідно триматися, хоч що б відбувалося з ними чи їхніми близькими. Десятки свідомих, які думають не про себе, а про те, як вони можуть стати ще кориснішими країні: приміром, швидше закрити військові потреби або допомогти цивільним, що постраждали від війни, – ділиться ведучий Нового каналу. – Було круто знову опинитися в компанії українців, які вражають власними історіями. Адже це шоу більше не про питання, категорії та клітинки, а саме про українців. Якщо ви втомилися від війни і думаєте, що самі такі в цьому світі, то знайте, що є ті, хто попри втому не зупиняється. І сьогодні ми покажемо їх на Новому каналі.

У другому сезоні гри, в яку грає вся країна, невпинно нагадують про війну, донати і обовʼязкову допомогу ЗСУ. Адже лише завдяки нашим захисникам маємо можливість працювати, створювати проекти та грати в «Поле» в Україні! Захисники будуть і серед учасників квіз-шоу Нового каналу.

«Поле» – це одночасно і «Гра в кальмара», і «Гра престолів» (усміхається). За дуелі ти дуже швидко звикаєш до учасників. Обираєш фаворитів, відповідаєш разом з ними на запитання, а вони раз – і майже одразу вилітають. Це несподівано і класно водночас. Я завжди обираю фаворитів до початку, вболіваю за них. І, чесно кажучи, за два сезони жодного разу не вгадав (усміхається). А найзапекліша боротьба була в останній грі. Саме в фіналі відчував, що панують пристрасті. Усе відбувалося так, як я люблю: коли гравці засмучуються через поразки, радіють перемогам і хочуть вибити суперника, бо «Поле» – це гра. Обіцяю, буде круто, обовʼязково дивіться! – зазначає Фіма. – Якщо говорити про найяскравіших учасників, то це, звісно, військові. Вони показали класне почуття гумору, стійкість і грали краще за інших. Але більше спойлерити не буду (усміхається).

Фіма Константиновський розкриває секрети другого сезону шоу «Поле» / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,