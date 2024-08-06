Наталка Денисенко розповіла, яке з її топ-бажань скоро здійсниться
Акторка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко поділилася радісною новиною.
Нещодавно вона з сином повернулася з відпочинку за кордоном та поділилася радісною звісткою.
Ми вже третій рік з Андрійком їздимо на море вдвох, бо разом із чоловіком вирішили, що для нашого сина це дуже важливо та корисно. Спочатку малий, звісно, питав, чому тато не з нами, він взагалі не розумів. Я пояснювала, що війна, і тато нас захищає, – розповідає Наталка Денисенко. – Зараз він вже розуміє це й нормально ставиться. До речі, синочок жодного разу не питав, чи не станеться з його татом щось погане. Він взагалі не боїться, тому що я дуже впевнено йому кажу, що тато робить важливу роботу, бореться.
Мій чоловік на зв’язку щодня, тому мені щодо цього пощастило. Щодня у нас виховання сина онлайн, я всіма силами як жінка, як берегиня родини намагаюся підтримувати це. Показую чоловіку відео синочка, Андрій записує мені відповідь. Насправді він забороняє мені їхати в ті місця, де працює зараз. Каже, що це небезпечно. Дуже хвилюється за мене і за те, що синочок залишається без мене, – поділилася Наталка. – Моє бажання номер один зараз, і я дуже чекаю на його здійснення, це приїзд чоловіка до Києва. Зізнаюся вам: він скоро приїде!
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