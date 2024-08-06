Наталка Денисенко розповіла, яке з її топ-бажань скоро здійсниться

6 серпня 2024 13:33 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Наталка Денисенко розповіла, яке з її топ-бажань скоро здійсниться
Наталка Денисенко з сином
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Зв’язок» Наталка Денисенко поділилася радісною новиною.

Читайте такожОлексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру
Однією з головних тем серіалу «Зв’язок» є стосунки на відстані, адже війна розділила багато українських родин. Відтак героїня, яку зіграла Наталка Денисенко, змушена їхати з дітьми за кордон, тоді як її серіальний чоловік лишається в Україні. Але про кохання та виховання дітей по відеозв’язку акторці відомо все, адже в перші дні великої війни її родину також розлучила війна: чоловік Наталки, актор Андрій Федінчик, вступив до лав ЗСУ і вже майже три роки захищає Україну. 

Нещодавно вона з сином повернулася з відпочинку за кордоном та поділилася радісною звісткою. 

Ми вже третій рік з Андрійком їздимо на море вдвох, бо разом із чоловіком вирішили, що для нашого сина це дуже важливо та корисно. Спочатку малий, звісно, питав, чому тато не з нами, він взагалі не розумів. Я пояснювала, що війна, і тато нас захищає, – розповідає Наталка Денисенко. – Зараз він вже розуміє це й нормально ставиться. До речі, синочок жодного разу не питав, чи не станеться з його татом щось погане. Він взагалі не боїться, тому що я дуже впевнено йому кажу, що тато робить важливу роботу, бореться.

Наталка Денисенко з сином / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожБогдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя
Попри вимушену відстань та розлуку, маленького Андрійка акторське подружжя виховує разом – за допомогою відеозв’язку.

Мій чоловік на зв’язку щодня, тому мені щодо цього пощастило. Щодня у нас виховання сина онлайн, я всіма силами як жінка, як берегиня родини намагаюся підтримувати це. Показую чоловіку відео синочка, Андрій записує мені відповідь. Насправді він забороняє мені їхати в ті місця, де працює зараз. Каже, що це небезпечно. Дуже хвилюється за мене і за те, що синочок залишається без мене, – поділилася Наталка. – Моє бажання номер один зараз, і я дуже чекаю на його здійснення, це приїзд чоловіка до Києва. Зізнаюся вам: він скоро приїде!

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Наталка Денисенко новини війна особисте життя зірок діти зірок Новий канал

Матеріали на тему

Поліна Фролова розповіла про підготовку до зйомок другого сезону ситкому «Голова»
Новини

Поліна Фролова розповіла про підготовку до зйомок другого сезону ситкому «Голова»
Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру
Новини

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру
Богдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя
Новини

Богдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя
Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі
Анонси на ТВ

Ключі від правди: «1+1 Україна» знімає новий детективний серіал з Антоніною Хижняк у головній ролі
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу

«Неймовірні дуети»: стало відомо, хто став фінальним наставником шоу
Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру

Олексій Гнатковський розповів про щорічну традицію рідного театру
Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах

Кохання на виживання 5 сезон: нова ведуча та психологічні випробовування у Карпатах
Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту

Надія Матвєєва звертає увагу на важливість розвитку емоційного інтелекту

Популярне відео

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»

«VIP Тернопіль» та ВІА «Кіп'яток» випустили жартівливу пісню «Смайлик Какаха»
Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»

Дарʼя Легейда: «Завжди знайдеться людина, яка в тебе буде кидати каміння»
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 13 випуск онлайн (ефір від 22.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 15.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK