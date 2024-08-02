Богдан Шелудяк розповів, як сестра врятувала йому життя

Ведучий розважального шоу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк розповів, чим його надихає молодша сестра.

У першу неділю серпня відзначають День сестер. Цьогоріч тепле свято припало на 4 серпня. Напередодні ведучий ігрового проєкту Нового каналу «Хто зверху?», 13-й сезон якого стартує в ефірі 5 вересня, Богдан Шелудяк розповів про свою молодшу сестру Дарину.

У нас півтора роки різниці. З дитинства були доволі дивні стосунки. Хоча, думаю, що в більшості погодків так: і сварилися, і билися, і тут же дружили. Та попри це, якщо в когось з нас були конфлікти з кимось іншим, завжди одне за одного заступалися, – розповідає ведучий. – У ранньому дитинстві в нас була спільна компанія друзів, з часом у кожного сформувалося своє коло спілкування. Знову зблизилися в часи університету. Спочатку я поїхав у Суми, а через два роки й вона приїхала. Певний період часу ми жили разом. Спільний побут нас не розсварив, все було комфортно. Як у дорослих людей (усміхається).

Богдан розповідає, що все життя сестра, хоч і молодша, дуже піклується про нього.

Пам'ятаю прикольний момент з дитинства. Я дуже сприйнятливий до фільмів жахів. Якщо подивлюсь горор, потім місяцями все стоїть перед очима, ввижається перед сном. Почалося це, коли мені було років вісім. Якось ми всією сім'єю дивились фільм жахів. Після цього щоразу, коли вночі хотів попити води чи встати в туалет, боявся. Тому завжди кликав сестру, вона прокидалася, вмикала світло, і тоді я йшов. Зараз це звучить смішно. А тоді, повірте, вона мене дуже рятувала, – ділиться Шелудяк. – І як не згадати про ситуацію, коли минулого року я захворів. Сестра на своїх руках дотягла мене до швидкої, коли не міг йти. І була зі мною весь складний період. Якби не Дарина, то не знаю, що було б. Можна сказати, сестринська любов врятувала мені життя.

Богдан Шелудяк з мамою та сестрою / Пресслужба Нового каналу

Ведучий «Хто зверху?» зізнається, що Дарина є для нього взірцем справжньої жінки.

Вона дуже влучно балансує між тим, як бути з сім'єю, виховувати дитину та ще й займатися улюбленою справою. Ще на четвертому курсі університету відкрила студію краси для дівчат і активно її розвивала. Потім народила, більше почала займатися дитиною. Але от нещодавно знову повернулась у сферу. Класно поєднує! Завжди вдома порядок, є улюблена робота, і донька, моя племінниця, розвинена не по роках, я б сказав. Цим мене сестра надихає, – підсумовує Богдан.

Богдан Шелудяк з сетрою / Пресслужба Нового каналу

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