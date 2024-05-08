Богдан Шелудяк розповів, як Друга світова війна вплинула на його родину

На честь Дня пам’яті ведучий проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк поділився особистою історією.

8 травня є Днем пам’яті за загиблими та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Особливо зараз, коли Україна бореться проти окупанта і щодня втрачає захисників, приходить усвідомлення, наскільки важливо пам’ятати про тих, хто боровся за нашу націю протягом багатьох років у минулому. І передавати з покоління в покоління родинні історії про героїв.

Спогадами про своїх дідуся та прадідуся поділився ведучий шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк.

Скільки пам'ятаю своїх дідуся та бабусю, під час будь-якого застілля з самого дитинства чув від них слова про мир. Особливо від діда. Він завжди казав тост: «Я радію, що ми зібралися. Хочу, щоб усі були здорові. Та головне, щоб не було війни, бо це дуже страшно. Усім мирного та чистого неба над головою». Я тоді не усвідомлював всієї важливості цих слів… Але зараз, під час повномасштабного вторгнення, повною мірою розумію, що саме він у них вкладав. І наскільки важливе те мирне небо над головою, – ділиться думками Богдан. – Мій дідусь був дитиною війни та пережив окупацію нашого рідного міста Середина-Буда в Сумській області. Тож усі страшні та складні моменти бачив на власні очі ще малим. А батько дідуся, мій прадід, воював. І молодим загинув на війні. Дідусь майже не пам'ятав його, розповідав завжди лише про маму, мою прабабусю. До речі, пам'ятаю, як ми з батьками ходили до неї на могилку.

Богдан Шелудяк з дідусем та бабусею / Пресслужба Нового каналу

Прадід Богдана Шелудяка / Пресслужба Нового каналу

Давайте сьогодні згадаємо про всіх героїв, які боролися за мир у нашій країні, та вкотре подякуємо всім, хто виборює його зараз!

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