Богдан Шелудяк розповів, як Друга світова війна вплинула на його родину
На честь Дня пам’яті ведучий проєкту «Хто зверху?» Богдан Шелудяк поділився особистою історією.
Спогадами про своїх дідуся та прадідуся поділився ведучий шоу Нового каналу «Хто зверху?» Богдан Шелудяк.
Скільки пам'ятаю своїх дідуся та бабусю, під час будь-якого застілля з самого дитинства чув від них слова про мир. Особливо від діда. Він завжди казав тост: «Я радію, що ми зібралися. Хочу, щоб усі були здорові. Та головне, щоб не було війни, бо це дуже страшно. Усім мирного та чистого неба над головою». Я тоді не усвідомлював всієї важливості цих слів… Але зараз, під час повномасштабного вторгнення, повною мірою розумію, що саме він у них вкладав. І наскільки важливе те мирне небо над головою, – ділиться думками Богдан. – Мій дідусь був дитиною війни та пережив окупацію нашого рідного міста Середина-Буда в Сумській області. Тож усі страшні та складні моменти бачив на власні очі ще малим. А батько дідуся, мій прадід, воював. І молодим загинув на війні. Дідусь майже не пам'ятав його, розповідав завжди лише про маму, мою прабабусю. До речі, пам'ятаю, як ми з батьками ходили до неї на могилку.
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