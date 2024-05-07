Римма Зюбіна розповіла про участь України у фестивалях, де представлена росія
Акторка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна закликала українських кіномитців просувати документальне кіно та доносити світу правду про війну в нашій країні.
Неабияк важливо, щоб ці фільми брали участь у міжнародних фестивалях, аби привернути якомога більше уваги світової громадськості до війни в Україні. Та чи варто брати участь у кінофестивалях, на які привозять свої фільми росіяни? Акторка скетчкому «Зв’язок» Римма Зюбіна впевнена: однозначно варто.
На початку великої війни почалися дискусії, чи треба їхати на фестиваль кіно, якщо там представлені росіяни. І абсолютно в усіх була позиція: «Ні, ми не їдемо, ми навіть не беремо участі». Потім почали розуміти: «А чого ми цим добилися?» Наша принциповість зараз схожа на впертість, бо опиняємося у своєму вакуумі, – говорить Римма. – У росії є гроші на фінансування, на участь, і вони будуть знімати кіно! Вони не зупиняються в цьому. Нам треба їхати й перемагати в цих змаганнях! Не говорити з нашого простору, які ми круті, а показувати наш український продукт, розповідати світу правду про те, що в нас відбувається!
Актори можуть і не їхати на ці фестивалі, не ходити там із росіянами на вечірки, не пити коктейлі та не стояти з ними на спільній фотокартці! Але українське документальне кіно має брати участь у всіх фестивалях, інакше ми замкнемося у своєму інформаційному просторі, – впевнена Римма Зюбіна. – Навіщо ми знімаємо кіно? Маріупольцям показати про Маріуполь? Вони й так знають. Документальне кіно про війну, про людей, які змушені були залишити свої домівки, про розбиті родини, про дівчат, які стали удовами в 20 років, слід відправляти на всі фестивалі, нам це треба показувати світу.
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