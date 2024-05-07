Римма Зюбіна розповіла про участь України у фестивалях, де представлена росія

Акторка серіалу «Зв’язок» Римма Зюбіна закликала українських кіномитців просувати документальне кіно та доносити світу правду про війну в нашій країні.

Акторка Римма Зюбіна стала першою українською акторкою, яка відмовилася від зйомок у російському кіно ще в лютому 2014 року. У розпал анексії Криму та початку війни на Донбасі вона висловила чітку позицію про те, що не збирається ставати інструментом пропаганди. Цей принциповий вчинок став прикладом для інших українських акторів. Зараз, під час війни, в українському кінематографі створюють багато документальних фільмів, які є не лише реальними свідченнями українців, а й інструментами боротьби з фейками та російською пропагандою.

Неабияк важливо, щоб ці фільми брали участь у міжнародних фестивалях, аби привернути якомога більше уваги світової громадськості до війни в Україні. Та чи варто брати участь у кінофестивалях, на які привозять свої фільми росіяни? Акторка скетчкому «Зв’язок» Римма Зюбіна впевнена: однозначно варто.

На початку великої війни почалися дискусії, чи треба їхати на фестиваль кіно, якщо там представлені росіяни. І абсолютно в усіх була позиція: «Ні, ми не їдемо, ми навіть не беремо участі». Потім почали розуміти: «А чого ми цим добилися?» Наша принциповість зараз схожа на впертість, бо опиняємося у своєму вакуумі, – говорить Римма. – У росії є гроші на фінансування, на участь, і вони будуть знімати кіно! Вони не зупиняються в цьому. Нам треба їхати й перемагати в цих змаганнях! Не говорити з нашого простору, які ми круті, а показувати наш український продукт, розповідати світу правду про те, що в нас відбувається!

Акторка Римма Зюбіна / Пресслужба Нового каналу

На думку акторки, бойкот фестивалів, де присутні росіяни, не є продуктивним способом досягнення мети. До того ж, акторам не обов’язково бути на них присутніми. Головне, щоб там були представлені наші фільми.

Актори можуть і не їхати на ці фестивалі, не ходити там із росіянами на вечірки, не пити коктейлі та не стояти з ними на спільній фотокартці! Але українське документальне кіно має брати участь у всіх фестивалях, інакше ми замкнемося у своєму інформаційному просторі, – впевнена Римма Зюбіна. – Навіщо ми знімаємо кіно? Маріупольцям показати про Маріуполь? Вони й так знають. Документальне кіно про війну, про людей, які змушені були залишити свої домівки, про розбиті родини, про дівчат, які стали удовами в 20 років, слід відправляти на всі фестивалі, нам це треба показувати світу.

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