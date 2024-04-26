«Хто знає?»: учасник Ігор Нескорених розповів про сімейні правила

Ексклюзив 26 квітня 2024 15:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Хто знає?»: учасник Ігор Нескорених розповів про сімейні правила
Учасник Ігор Нескорених Олександр Маковей на зйомках
Пресслужба Нового каналу

Учасник Ігор Нескорених Олександр Маковей розповів про час із рідними.

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Головною мотивацією для ветерана війни Олександра Маковея є його сімʼя. Разом із дружиною він виховує доньку Анастасію й сина Сашу. Однак через службу, різноманітні зустрічі та форуми Олександр не може приділяти рідним стільки часу, скільки б він хотів. 

За лаштунками шоу «Хто знає?», яке Новий канал показує щовівторка о 20:00, захисник розповів, як проводить вільні дні з найближчими.

Моїй доньці 16 років, а синочок народився лише 2022 року. Взагалі в нашій родині багато ритуалів. Але через війну складно втілити чи навіть запланувати їх. Приміром, кожні вихідні ми стараємося проводити в сімейному колі. Іноді до нас приїжджають ще й друзі та родичі, – каже Олександр Маковей. – До того ж зараз у мене почалося бурхливе життя: служба, соціальні проєкти, форуми, різні зустрічі. Тож якщо зʼявляється вільна годинка, я намагаюся провести її з близькими. Це святе! Діти швидко ростуть, хочеться набутися з ними.

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Олександр пішов захищати країну ще 2014 року. На той час його доньці було лише три роки.

Через це Настя майже не бачила мене. Тому я намагаюся надолужити втрачене з рідними, максимально приділяти їм час, – зазначає захисник. – Зараз часто граюся з синочком. Дружина прокидається раніше за мене, тож приносить Сашу до мене, а я його розважаю. Улюблена гра сина: він відходить, я його кличу, а потім ми разом біжимо обійматися назустріч один одному. І так повторюється багато разів (усміхається).

Нагадаємо, 

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