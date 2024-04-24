Злата Огнєвіч розповіла про вчинки від шанувальників, які запам’яталися їй найбільше Туренко Андрій

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Співачка Злата Огнєвіч Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» співачка Злата Огнєвіч розповіла про подарунки від фанатів.