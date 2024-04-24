Злата Огнєвіч розповіла про вчинки від шанувальників, які запам’яталися їй найбільше

24 квітня 2024 15:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Злата Огнєвіч розповіла про вчинки від шанувальників, які запам’яталися їй найбільше
Співачка Злата Огнєвіч
Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «єПитання» співачка Злата Огнєвіч розповіла про подарунки від фанатів.

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Безумовно, отримувати подарунки приємно, але обирати та дарувати їх – не менш цікаво та цінно. Та що ж подарувати зірці, в якої, здавалося б, є все? Співачка Злата Огнєвіч має безліч фанатів не лише в Україні, а й за кордоном. І деякі з них знають, чим її здивувати. 

За лаштунками шоу «єПитання» на Новому каналі Злата поділилася кількома історіями.

У мене є класний фан-клуб Zlatofan, і ми час від часу зустрічаємося. Після концертів вони мені влаштовують різноманітні сюрпризи. Нещодавно подарували книгу, де зібрані історії з мого життя зі спеціально створеними ілюстраціями. Коли я її прочитала, була розчулена. Бо вже почала забувати, який великий шлях пройшла, а шанувальники про нього нагадали.

Співачка Злата Огнєвіч на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Вразити зірку намагаються і прихильники зі США. І, схоже, декому це вдалося.

Якось у мене був тур Америкою, і один з концертів пройшов у Чикаго. Шанувальник подарував мені екскурсію гелікоптером над містом. Уявляєте собі! Побачити з повітря всі ці хмарочоси, квартали, озеро Мічиган. Я літала, і в мене було відчуття, ніби потрапила до голлівудського кіно в його найбільш класичному прояві. Це було неймовірно, вражаюче. Я й досі памʼятаю ці вибухові емоції.

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Також Злата згадала про креативний подарунок, який отримала від прихильників на день народження.

Мені зробили класний сюрприз: шанувальники подарували роздрукований елемент татуювання, яке прикрашає моє тіло. Це взагалі було перше татуювання в житті. Сакральні символи, частина з яких складається у буддистський символ Уналоме, що означає шлях до просвітлення. Також там є руни та навіть планети. І ось дуже уважні шанувальники розгледіли на мені це тату, а потім перемалювали його частину й роздрукували на спеціальному пристрої.

Нагадаємо, 

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