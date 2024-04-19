Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла кумедну історію про свого 10-річного сина Олексія

19 квітня 2024 10:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла кумедну історію про свого 10-річного сина Олексія
Акторка Оля Жуковцова
Пресслужба Нового каналу

Також українська акторка та гумористка Оля Жуковцова розповіла про заняття йогою та бодіфлексом.

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У наш нестабільний та стресовий час багатьох українців рятує спорт. Експерти кажуть, що практики – надзвичайно важлива річ і для фізичного, і для ментального здоров’я. Виконавиця головної ролі в серіалі «Молода» (Новий канал) Оля Жуковцова вже не один рік займається йогою та іншими техніками для душі й тіла. Та радить кожному прищепити цю корисну звичку.

Взагалі по життю я люблю активності. Тому раніше думала, що йога буде нецікавою та нудною. Ну, так мені здавалося. Але ж ні! Практики мене вирівнюють, заспокоюють, сповільнюють та допомагають розібрати рій думок у голові, які інколи складно контролювати. Я дуже класно почуваюся після занять йогою, – говорить акторка за лаштунками шоу «Хто знає?» на Новому каналі. – Також займаюся медитаціями. Тут дуже раджу книжки доктора Джо Диспенза. Особливо «Позбудься звички бути собою», за якою я медитую останнім часом.

Оля Жуковцова з сином / Пресслужба Нового каналу

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А ось 10-річний син Олі Олексій не поділяє її захоплення йогою та медитаціями.

Мій син – футболіст. Тому на мою йогу, здається, дивиться трішки з презирством. Інколи навіть по-доброму сміється чи підколює, – з усмішкою ділиться Жуковцова. – Окрім йоги та медитацій я ще роблю комплекс дихальних вправ, який називається бодіфлекс. І там є вправа, де треба різко видихати повітря зі звуком «ха!». І якщо син проходить повз, коли я займаюся, то може стати й спародіювати смішно це моє «ха!». До речі, я у його футболі теж нічого не розумію (сміється). Та я – та матуся, яка за полем скрикує на кожному моменті. Завжди дуже хвилююся за сина.

Нагадаємо, 

 

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