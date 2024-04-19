Зірка серіалу «Молода» Оля Жуковцова розповіла кумедну історію про свого 10-річного сина Олексія
19 квітня 2024 10:50
Акторка Оля Жуковцова
Пресслужба Нового каналу
Також українська акторка та гумористка Оля Жуковцова розповіла про заняття йогою та бодіфлексом.
Оля Жуковцова вже не один рік займається йогою та іншими техніками для душі й тіла. Та радить кожному прищепити цю корисну звичку.
Взагалі по життю я люблю активності. Тому раніше думала, що йога буде нецікавою та нудною. Ну, так мені здавалося. Але ж ні! Практики мене вирівнюють, заспокоюють, сповільнюють та допомагають розібрати рій думок у голові, які інколи складно контролювати. Я дуже класно почуваюся після занять йогою, – говорить акторка за лаштунками шоу «Хто знає?» на Новому каналі. – Також займаюся медитаціями. Тут дуже раджу книжки доктора Джо Диспенза. Особливо «Позбудься звички бути собою», за якою я медитую останнім часом.
Оля Жуковцова з сином / Пресслужба Нового каналу
Мій син – футболіст. Тому на мою йогу, здається, дивиться трішки з презирством. Інколи навіть по-доброму сміється чи підколює, – з усмішкою ділиться Жуковцова. – Окрім йоги та медитацій я ще роблю комплекс дихальних вправ, який називається бодіфлекс. І там є вправа, де треба різко видихати повітря зі звуком «ха!». І якщо син проходить повз, коли я займаюся, то може стати й спародіювати смішно це моє «ха!». До речі, я у його футболі теж нічого не розумію (сміється). Та я – та матуся, яка за полем скрикує на кожному моменті. Завжди дуже хвилююся за сина.
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