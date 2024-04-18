Зірка серіалу «Молода» Аліна Кошарна розповіла створює модні образи
Акторка Аліна Кошарна пояснила, чому захотіла додати епатажну родзинку до свого класичного гардеробу.
За лаштунками шоу «єПитання», свіжі випуски якого виходять щопонеділка о 20:00, акторка детальніше поділилася, як підбирає одяг.
Чесно кажучи, мій стиль хаотичний. Тобто в мене немає того, чого маю постійно дотримуватися в образах, або ж я не скуповую весь трендовий одяг. Мені просто подобається вбрання, яке добре сидить. Тому в моєму гардеробі переважає класичний стиль: люблю костюми, сукні, класичні джинси тощо, – ділиться Аліна Кошарна.
А вона обожнює епатаж та яскраві кольори! До слова, після зйомок мого улюбленого серіалу «Молода» я купила червону шубу. Причина проста: якось після зміни повернулася додому та зрозуміла, що на мої тодішні 25 років маю занадто класичний гардероб, – усміхається Аліна.
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