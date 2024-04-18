Зірка серіалу «Молода» Аліна Кошарна розповіла створює модні образи

Ексклюзив 18 квітня 2024 14:52 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Молода» Аліна Кошарна розповіла створює модні образи
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Акторка Аліна Кошарна пояснила, чому захотіла додати епатажну родзинку до свого класичного гардеробу.

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Щоб мати гарний вигляд, зовсім не обовʼязково стежити за трендами або сліпо копіювати чиїсь образи. Адже стиль одягу має бути неповторним! Хоч підібрати власний може виявитися і складним завданням, але здійсненним. Зірка двох серіалів Нового каналу – «Звʼязок» і «Молода» – Аліна Кошарна розповіла, що в неї немає чіткої схеми зі створення образів.

За лаштунками шоу «єПитання», свіжі випуски якого виходять щопонеділка о 20:00, акторка детальніше поділилася, як підбирає одяг.

Чесно кажучи, мій стиль хаотичний. Тобто в мене немає того, чого маю постійно дотримуватися в образах, або ж я не скуповую весь трендовий одяг. Мені просто подобається вбрання, яке добре сидить. Тому в моєму гардеробі переважає класичний стиль: люблю костюми, сукні, класичні джинси тощо, – ділиться Аліна Кошарна.

Аліна Кошарна на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Зірка зазначила, що інколи в ній прокидається Софі з «Молодої».

А вона обожнює епатаж та яскраві кольори! До слова, після зйомок мого улюбленого серіалу «Молода» я купила червону шубу. Причина проста: якось після зміни повернулася додому та зрозуміла, що на мої тодішні 25 років маю занадто класичний гардероб, – усміхається Аліна.

Нагадаємо, 

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