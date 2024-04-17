Віталіна Біблів розповіла, що робити, коли зник голос
Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів розповіла, що робить, аби «пробудити» голосові зв’язки перед робочою зміною.
Тож акторка серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Віталіна Біблів поділилася корисними професійними порадами, які підійдуть кожному.
У мене є лайфхаки, як «пробудити» голос, навіть якщо поспав чотири години. З власного досвіду кажу, – з усмішкою розповідає Віталіна за лаштунками шоу «єПитання». – Я завжди, коли їду на майданчик, роблю набір звичних дій. Насамперед артикуляційні вправи: язиком розминаю щоки, роблю, як конячка – розслабляю губи й випускаю повітря або цокаю. Це все «будить» мовний апарат. Щодо голосу, то добре працює такий лайфхак: наспівайте якусь легку дитячу пісеньку. Це допоможе «прокинутися» зв'язкам.
Скажу чесно, в таких неприємних випадках мене рятує простий рецепт: 50 грамів коньяку з медом випити маленькими ковточками. Але це працює в екстрених випадках – перед виставою наприклад. І допомагає повернути голос лише на годину-півтори, – ділиться акторка. – Якщо ж глобально, то у випадку втрати голосу краще взагалі мовчати. В жодному разі не говорити пошепки, бо це дуже напружує зв'язки і може нашкодити ще більше. А ще добра порада: пийте багато теплого. Не гарячого, а саме теплого! І також раджу не їсти цитрусові. Вони допомагають при застуді, але не при втраті голосу. Також у жодному разі не вживайте продукти, які можуть подразнити горло. Наприклад, горіхи та шоколад.
Нагадаємо,