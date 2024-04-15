Наталка Денисенко розповіла про найбільш памʼятний подарунок від чоловіка

Між раундами «єПитання» зірка пʼятого сезону серіалу «Будиночок на щастя» Наталка Денисенко поділилася романтичними спогадами.

Гра «єПитання» базується на відповідях 100 українців про буденні речі з різних сфер життя. Родзинками проєкту Нового каналу є музичний і дитячий раунди. Приміром, для випуску за участі команд акторів «Будиночка на щастя» і «Звʼязку» діток запитували: «Який подарунок тато повинен вручити мамі, якщо вона на нього образилася?» Як саме відповіли маленькі українці й чия команда здобула перемогу в цьому раунді – дізнавайтеся вже сьогодні о 20:00 у свіжому випуску «єПитання» на Новому каналі!

А за лаштунками зйомок ми розпитали учасницю шоу та акторку пʼятого сезону «Будиночка на щастя» Наталку Денисенко про найбільш памʼятний подарунок, який вручив їй коханий.

Чесно кажучи, ніколи не було такого, щоб моєму чоловіку доводилося відкупатися за якісь факапи. Ми вирішуємо будь-які конфлікти розмовами. А коли я називала варіанти в шоу, то думала, як би дітки відповідали на це запитання. Адже вони завжди помічають, як батьки спілкуються і що тато дарує мамі, – каже Наталка Денисенко. – З найдорожчих подарунків, які я отримала від чоловіка, було авто на день народження. А ще після купівлі квартири Андрій сказав, що вона моя.

Наталка Денисенко на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Однак найбільш памʼятним презентом для акторки є кавомашина.

Я обожнюю смачну каву, зокрема капучино або лате. І дуже давно мріяла про класну кавомашину. Якось Андрій запитав мене, що я хотіла б на день народження. Ми практично ставимося до цього моменту, тому завжди ділимося ідеями подарунків перед святами. Тож я розповіла коханому про мрію. Згодом вже й забула про цю розмову, – ділиться зірка «Будиночка на щастя». – Після однієї робочої зміни повернулася додому дуже втомлена. Син вже спав, а коханий чекав мене на кухні. Це одразу здалося мені дивним, бо він майже ніколи не зустрічав мене (сміється). А тут сидів і дивився загадково: «Нічого не помічаєш?» Я роззирнулася навкруги, аж раптом побачила кавомашину на нашій кухні! Це було саме те, що я хотіла. Ще й не зі святкової нагоди, а просто так. Тому цей подарунок став найбільш памʼятним.

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