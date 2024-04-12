Зірка «Ліги Сміху» Віктор Розовий на фронті отримав важке поранення

Гуморист, а нині військослужбовець Віктор Розовий зазнав поранення на фронті. Дружина коміка Ольга Мерзлікіна, з якою він одружився 8 березня, розповіла про стан чоловіка.

Зірка «Загорецької», 36-річний Віктор Розовий, з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Ведучий «Ліги Сміху» воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня ввечері під час виїзного завдання Віктор оримав важке осколкове поранення голови. Дружині повідомили про це на наступний день.

Це дуже складна травма, і складно уявити, чого тільки вартувала евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, та врятоване життя усім, хто віз Віктора ті понад 200 км. Дякую команді нейрохірургів за надскладну операцію і усій лікарні за щоденну допомогу. Ці 2 тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання про його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться, – розповіла Ольга Мерзлікіна.

Фото з лікарні / Інстаграм oliamerzlikina

Також дружина Віктора Розового попросила всіх поставитися з повагою до їхньої сім'ї і не закидати повідомленнями. Наразі сім'я бійця займається тим, аби потрапити у реабілітаційний центр за кордоном, де є найкращі фахівці у роботі з такими травмами.

Ні я, ні мама Віті, ні друзі не даватимемо жодних інтерв'ю чи коментарів. Зараз Віктору потрібен спокій та емоційно стабільні рідні поруч. Поважайте наш вибір утриматись від спілкування з будь-якими медіа. Після відновлення Вітя сам вирішить, чи розповідати свою історію, – додала дружина Віктора Розового.

У шапці свого профілю в Інстаграм Ольга Мерзлікіна прикріпила монобанку зі збором. Всі, хто хочуть допомогти, – можуть задонатити. Гроші будуть використані на потреби для відновлення Віктора Розового або на обладнання для бойових медиків, які його врятували.