Зірка «Ліги Сміху» Віктор Розовий на фронті отримав важке поранення

12 квітня 2024 22:53 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Зірка «Ліги Сміху» Віктор Розовий на фронті отримав важке поранення
Військовослужбовець ЗСУ Віктор Розовий
instagram.com/viktor_rozovyi

Гуморист, а нині військослужбовець Віктор Розовий зазнав поранення на фронті. Дружина коміка Ольга Мерзлікіна, з якою він одружився 8 березня, розповіла про стан чоловіка.

Читайте також«ДНК. Свої». Пекельна депортація: про шлях українців з катівень окупованого Запоріжжя до свободи
Зірка «Загорецької», 36-річний Віктор Розовий, з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Ведучий «Ліги Сміху» воює у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 21 березня ввечері під час виїзного завдання Віктор оримав важке осколкове поранення голови. Дружині повідомили про це на наступний день.

Це дуже складна травма, і складно уявити, чого тільки вартувала евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, та врятоване життя усім, хто віз Віктора ті понад 200 км. Дякую команді нейрохірургів за надскладну операцію і усій лікарні за щоденну допомогу. Ці 2 тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Доки стояло питання про його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу. Віктор дуже вольовий, тому робить неймовірний успіх. Він уже у свідомості, намагається з нами спілкуватися та набирається сил для реабілітації. У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться, – розповіла Ольга Мерзлікіна.

Фото з лікарні / Інстаграм oliamerzlikina

Читайте такожУчасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини
Також дружина Віктора Розового попросила всіх поставитися з повагою до їхньої сім'ї і не закидати повідомленнями. Наразі сім'я бійця займається тим, аби потрапити у реабілітаційний центр за кордоном, де є найкращі фахівці у роботі з такими травмами.

Ні я, ні мама Віті, ні друзі не даватимемо жодних інтерв'ю чи коментарів. Зараз Віктору потрібен спокій та емоційно стабільні рідні поруч. Поважайте наш вибір утриматись від спілкування з будь-якими медіа. Після відновлення Вітя сам вирішить, чи розповідати свою історію, – додала дружина Віктора Розового.

У шапці свого профілю в Інстаграм Ольга Мерзлікіна прикріпила монобанку зі збором. Всі, хто хочуть допомогти, – можуть задонатити. Гроші будуть використані на потреби для відновлення Віктора Розового або на обладнання для бойових медиків, які його врятували.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини війна Ліга Сміху Віктор Розовий Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 ОШБр

Матеріали на тему

Вперше! Олександр Пономарьов та Михайло Хома з новою патріотичною програмою – «Україна переможе»
Новини

Вперше! Олександр Пономарьов та Михайло Хома з новою патріотичною програмою – «Україна переможе»
Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини
Новини

Учасник проєкту «Поле» розповів про оборону Луганщини
Костянтин Войтенко розповів про своїх друзів-військових
Новини

Костянтин Войтенко розповів про своїх друзів-військових
Пісня мого життя: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2024)
Телешоу

Пісня мого життя: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 31.03.2024)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
«Приборкувачка драконів»: у Києві пройшло дитяче свято на честь прем'єри найяскравішої анімації сезону

«Приборкувачка драконів»: у Києві пройшло дитяче свято на честь прем'єри найяскравішої анімації сезону
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 06.04.2024

МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 9 випуску від 06.04.2024

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 06.04.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 30.03.2024)
Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 29.03.2024

Ліга Сміху. Волонтерський десант 3 сезон дивитися онлайн випуск від 29.03.2024
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK