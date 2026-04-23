Lida Lee шокувала зізнанням про страх сцени

23 квітня 2026 14:15 Надточий Андрій
Співачка Lida Lee
Ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» артистка Lida Lee відверто розповіла про те, що не приймала власний голос і навіть переживала складні емоційні стани перед виступами.

Хто б міг подумати, що співачка, за виступами якої обожнюють спостерігати тисячі глядачів, колись шалено боялася сцени. Ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» артистка Lida Lee зізналася, що не так давно за яскравим образом та впевненістю на сцені приховувався страх. 

Все почалося з підліткового віку, коли артистка почала порівнювати свій вокал із сильними жіночими голосами світової сцени.

Я не завжди приймала свій голос, – поділилася ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Слухала в підлітковому віці Анастейшу (американська співачка. – Прим. ред.) – мені дуже подобалися сильні жіночі голоси з хрипотою. А мій голос здавався слабким, писклявим та некрасивим.

Період навчання став для артистки окремим випробуванням і суттєво вплинув на її ставлення до виступів.

Коли навчалася, був період протягом двох років, коли я могла так переживати перед виступами, що починалася задишка, схожа на панічну атаку. От просто в моменті мене починало трусити, навіть з'являлися червоні плями на обличчі через стрес, і нічого неможливо зробити, – говорить Lida Lee. – Мені було важко складати іспити, брати участь у конкурсах, через це якось отримала навіть трійку з вокалу. Для мене вихід на сцену був тоді дуже стресовим.

Врешті неймовірне бажання співати перемогло, й артистці вдалося позбутися страхів. Зараз Lida Lee зізнається: відчуває настільки сильну відповідальність перед глядачами, що інколи виходить на сцену навіть попри погане самопочуття. 

Пригадую ситуації, коли я взагалі не могла розмовляти, захрипла, але виходила на сцену й співала, – зізналася Lida Lee. – Так, після цього могла кілька днів взагалі не говорити, бо це велике навантаження на зв'язки. Але я з тих людей, яка в будь-якому випадку вийде на сцену та заспіває, навіть якщо захворіла, закладений ніс чи ще щось.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Кохання на виживання новини Lida Lee особисте життя зірок Новий канал Кохання на виживання 6 сезон

Допомогти журналістам

Популярне на сайті

tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK