Lida Lee шокувала зізнанням про страх сцени
Ведуча реаліті Нового каналу «Кохання на виживання» артистка Lida Lee відверто розповіла про те, що не приймала власний голос і навіть переживала складні емоційні стани перед виступами.
Все почалося з підліткового віку, коли артистка почала порівнювати свій вокал із сильними жіночими голосами світової сцени.
Я не завжди приймала свій голос, – поділилася ведуча реаліті «Кохання на виживання» артистка Lida Lee. – Слухала в підлітковому віці Анастейшу (американська співачка. – Прим. ред.) – мені дуже подобалися сильні жіночі голоси з хрипотою. А мій голос здавався слабким, писклявим та некрасивим.
Коли навчалася, був період протягом двох років, коли я могла так переживати перед виступами, що починалася задишка, схожа на панічну атаку. От просто в моменті мене починало трусити, навіть з'являлися червоні плями на обличчі через стрес, і нічого неможливо зробити, – говорить Lida Lee. – Мені було важко складати іспити, брати участь у конкурсах, через це якось отримала навіть трійку з вокалу. Для мене вихід на сцену був тоді дуже стресовим.
Врешті неймовірне бажання співати перемогло, й артистці вдалося позбутися страхів. Зараз Lida Lee зізнається: відчуває настільки сильну відповідальність перед глядачами, що інколи виходить на сцену навіть попри погане самопочуття.
Пригадую ситуації, коли я взагалі не могла розмовляти, захрипла, але виходила на сцену й співала, – зізналася Lida Lee. – Так, після цього могла кілька днів взагалі не говорити, бо це велике навантаження на зв'язки. Але я з тих людей, яка в будь-якому випадку вийде на сцену та заспіває, навіть якщо захворіла, закладений ніс чи ще щось.
