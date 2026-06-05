Чай чи кава у спеку: в «Ранку Вдома» пояснили, який напій краще обирати влітку

Чай чи кава у спеку: у “Ранку Вдома” пояснили, який напій краще обирати влітку. Фото: канал Дім

Чай чи кава – вічна суперечка, яка щоразу загострюється влітку, коли спека змушує шукати ідеальний напій для втамування спраги.

Чи справді один із них корисніший, чи все залежить від індивідуальних особливостей організму та способу вживання – пояснила експертка в програмі «Ранок Вдома» на телеканалі українського іномовлення «Дім».

У спеку чимало людей автоматично обирають холодні напої, вважаючи їх найкращим способом охолодитися. Водночас одні не можуть уявити ранок без кави навіть у +30 °C, а інші влітку повністю переходять на чай. Та, як пояснюють фахівці, головне тут не температура напою, а реакція організму та баланс рідини.

Лікарка-нутриціологиня Ольга Стьопич зазначила, що кава містить більше кофеїну та може мати легкий сечогінний ефект. Водночас зелений і білий чаї є м’якшими для організму й також мають антиоксидантні властивості.

Кава містить більше кофеїну, ніж чай, і вона може мати досить сильний сечогінний ефект. До зневоднення це не призведе, але все одно варто враховувати цей нюанс, – пояснила експертка.

Також нутриціологиня звернула увагу на несподіваний факт: у спеку гарячі напої можуть освіжати не гірше за холодні. Саме тому в країнах із жарким кліматом гарячий чай давно став частиною культури.

Люди охолоджуються, коли підвищується потовиділення. І ми можемо стимулювати цей процес саме вживанням підігрітих або гарячих напоїв, – зазначила Ольга Стьопич.

Окремо експертка застерегла від популярних літніх напоїв із великою кількістю сиропів та цукру – бабл-ті, чайних коктейлів чи нітрокави. За її словами, вони радше нагадують десерт, ніж напій для втамування спраги.

Тож головне правило літа залишається незмінним: пити достатньо води, обирати напої без доданого цукру та враховувати особливості власного організму.

Дивіться «Ранок Вдома» з понеділка по пʼятницю з 7:00 до 10:00 на телеканалі «Дім» і на YouTube-каналі проєкту.