MOROZOVA презентує вибухову танцювальну прем’єру літа – «Викликай таксі»

1 липня 2026 15:01 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MOROZOVA презентує вибухову танцювальну прем’єру літа – «Викликай таксі»
MOROZOVA презентує вибухову танцювальну прем’єру літа – «Викликай таксі»
Пресслужба

Співачка MOROZOVA у розпал літа випустила трек і кліп «Викликай таксі» про вихід із токсичних стосунків. Стильні fashion-образи та гарячий біт – дивіться прямо зараз!

Українська співачка MOROZOVA презентує новий сингл та відеокліп «Викликай таксі» – яскраву, динамічну й емоційно заряджену пісню, яка має всі шанси стати одним із головних танцювальних саундтреків цього літа.

У розпал літнього сезону артистка робить ставку на енергію, свободу, жіночу впевненість і сильний візуальний стиль. «Викликай таксі» – це не просто історія про розрив стосунків, а пісня про момент, коли жінка перестає терпіти токсичність, виходить із драматичної ситуації та обирає себе.

У треку MOROZOVA поєднує драматичний текст із вибуховим танцювальним бітом. Саме цей контраст робить пісню особливою: замість сумної балади про розбите серце артистка створює клубний поп-бенгер про свободу, гідність і внутрішню трансформацію. Це музика, під яку хочеться не плакати за минулим, а рухатися вперед – красиво, впевнено і в своєму ритмі.

Ця пісня – не про образу на чоловіків, вона про зрілість і повагу до самої себе, – ділиться MOROZOVA. – Кожна з нас має право пройти крізь біль, але ніхто не має права залишатися в ролі жертви.

Окремої уваги заслуговує відеокліп, у якому MOROZOVA показує не лише історію розставання, а повноцінну візуальну трансформацію героїні. У кадрі – конфлікт, зрада, внутрішнє прозріння, спалене минуле і фінальний танець свободи. Але головне в цієї історії – не драма, а сила, з якою жінка виходить із неї.

Кліп побудований на контрастах: від напруженої сцени в парку до ретроспекції у квартирі й видовищного фіналу в індустріальній локації. MOROZOVA не грає жертву – вона демонструє жінку, яка вчасно зупиняє токсичний сценарій і не дозволяє чужій агресії керувати своїм життям.

Візуальна частина кліпу може стати окремою темою для обговорення в соцмережах. У відео артистка з’являється в кількох сміливих образах – від гранж-елегантності з бордовою лакованою шкірянкою і масивними аксесуарами до яскравого street-style із червоним оверсайзом та леопардовим принтом. Фінальний образ MOROZOVA – чорне мереживне боді, вкорочений піджак, лакові ботфорти та каркасна спідниця-крінолін – виглядає як fashion-заява про силу, сексуальність і нову свободу.

Саме ці образи мають усі шанси стати предметом активних обговорень у TikTok та Threads: вони провокативні, стильні, впізнавані й ідеально працюють у короткому відеоформаті. MOROZOVA створює не просто музичний кліп, а повноцінну візуальну історію, яку хочеться розбирати на деталі, додавати до референсів та цитувати в соцмережах.

«Викликай таксі» – це пісня для тих, хто хоча б раз знаходив у собі сили піти. Для тих, хто обирав не залишатися там, де боляче. І для тих, хто знає: іноді найкращий фінал токсичної історії – це не пояснення, не сльози й не другий шанс, а просто фраза: «Викликай таксі».

Нова робота MOROZOVA звучить як літній танцювальний маніфест свободи – гучний, стильний, жіночний і дуже своєчасний.

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