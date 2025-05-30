MOROZOVA презентувала трек «Мить», маніфест про життя в моменті

MOROZOVA презентує новий сингл «Мить» – пісню про те, як не втратити себе у щоденній гонитві. Це чітке нагадування, що ми постійно відкладаємо себе на потім – на вихідні, на відпустку, на «коли буде легше».

Це чітке нагадування, що ми постійно відкладаємо себе на потім – на вихідні, на відпустку, на «коли буде легше». Але життя триває і треба цінувати кожну мить.

Пісня «Мить» про тишу, в якій нарешті стає чутно себе. Про паузу, яка не зупиняє, а наповнює. Трек звертає увагу на те, що ми найчастіше пропускаємо – дрібниці, деталі. Вона про ті миті, які вислизають повз, поки ми кудись поспішаємо. Але саме з них складається щастя. Іноді достатньо зупинитися, озирнутись і побачити, що головне вже поруч.

Це пісня про моменти, які не повторюються. Про те, що нічого важливішого, ніж «зараз», не існує. Вона про спробу ловити життя, поки воно триває, — розповідає MOROZOVA.

Співачка MOROZOVA / Пресслужба

Кліп на трек «Мить» – це візуальне продовження цієї ідеї. Три локації, кожна з яких відображає інший стан: ніжність розквіту в ботанічному саду, урбаністичний ритм великого міста, тиша сучасних житлових масивів. У центрі – героїня, яка не грає, а просто проживає. Кожна сцена у локації – мов окрема мить, у якій фіксується краса простого.

Мені було важливо показати, що краса не в подіях, а в станах. У кліпі немає сюжету. Є простір, у якому можна просто побути. Природа, місто, звичайні місця – усе це частинки нашої реальності, які ми часто не помічаємо. Я хотіла зняти не історію, а відчуття, яке закладене в пісні, – пояснює MOROZOVA.

«Мить» – це ще один крок MOROZOVA у бік чесної, стриманої музики. Без фальші, без поз. Лише те, що справді відчувається. Трек «Мить» вже доступний на усіх стрімінгових майданчиках, а кліп – на офіційному YouTube-каналі артистки.

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