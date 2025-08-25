MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе

25 серпня 2025 15:37
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

MOROZOVA випустила дебютний AI-кліп на і продемонструвала іншу себе
Morozova

У новому треку «Mr. & Mrs. Smith» MOROZOVA не стримує нічого – ні в тексті, ні у візуалі

MOROZOVA презентує «Mr. & Mrs. Smith» – трек, у якому любов і конфлікт не існують окремо. Це пісня про стосунки, де емоції не приглушені, а справжні. Тут постійне балансування між «бути разом» і «розірвати все».

«Mr. & Mrs. Smith» – це пісня про емоційні гойдалки у стосунках, коли двоє не вміють мовчати. Вони сваряться, кричать, йдуть, але щоразу повертаються одне до одного, бо їхнє «разом» сильніше за конфлікт. Це не про токсичність, а про двох, які не бояться складного.

Це трек про тих, хто не грає в стосунки. Де і кохання, і конфлікти – справжні. І в цьому є своя правда, – говорить MOROZOVA.

Відео на «Mr. & Mrs. Smith» стало для MOROZOVA першим досвідом відеопродакшену за допомогою штучного інтелекту. І вона, і партнер у кадрі – згенеровані. Усі події розгортаються в нічному Києві: миготливі вогні, порожні вулиці, неонові відблиски і двоє, між якими триває напружений діалог без слів. Тут сварки перетікають у поцілунки, близькість межує з протистоянням. Кліп фіксує не сюжет, а емоційні стани. Це нічна історія про зв’язок, який не обірвати, навіть коли обидва на межі.

Я хотіла зробити кліп, який передає не сюжет, а відчуття. Як це – жити у стосунках, де все не просто, але все по-справжньому, – каже артистка.

