MOROZOVA представила потужний трек «Сильна»

Українська співачка MOROZOVA повертається з новим треком «Сильна».

Ця пісня про жінку, що сповнена рішучістю та внутрішньою жіночою силою, аби взяти своє життя у власні руки та стати щасливою, незалежно від обставин.

«Сильна» – це перекладена на українську мову версія відомого хіта співачки, який лише на YouTube одержав 400 тисяч переглядів. Тепер пісня отримала нове життя в українському звучанні.

Трек розповідає про вибір бути щасливою, навіть коли здається, що все йде не так. Він про внутрішню трансформацію, коли людина знаходить в собі сили залишити позаду минуле, позбутися болю та розчарувань і рухатися вперед до нових горизонтів.

Вона про ті моменти, коли здається, що весь світ проти тебе, але ти знаходиш в собі ресурси для змін. Я хочу, щоб мої слухачі, особливо жінки, відчули цей внутрішній поклик до дії, до змін, до того, щоб стати кращими версіями себе, – зізнається MOROZOVA.

MOROZOVA щиро вірить, що «Сильна» стане для багатьох слухачів не лише черговою піснею з плейлиста, а й джерелом натхнення.