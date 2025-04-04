MOROZOVA показала кліп на трек «Там де ти», який доводить до сліз

MOROZOVA презентувала кліп і пісню «Там, де ти» – історію про кохання і трансформацію.

MOROZOVA презентує пісню «Там, де ти». Ніжну історію про розставання, що залишає слід у серці. Пісня звучить як зізнання у коханні, яке не стерти часом, а кліп виглядає, мов щоденник жінки, що вчиться дихати без нього.

«Там, де ти» – це не просто пісня про кохання, яке минає. Це розповідь про внутрішній шлях. Від болю до прийняття, від тиші до сили. MOROZOVA у новому треку співає не про прощання, а про світлу памʼять, яка залишається. Про ніжність, яка перетворюється на силу. У кожному рядку спроба відпустити, але не забути. У кожній ноті – світло тих моментів, які більше не повернуться.

Ця пісня про той момент, коли ти ще кохаєш, але вже не чекаєш. Про почуття, які відпускаєш з добром, – коментує MOROZOVA.

Кліп є історією внутрішньої трансформації жінки, яка проживає розрив не лінійно, а хвилями. Задум полягав у тому, щоб показати, як тендітність і сила, сум і прийняття, меланхолія і пристрасть можуть співіснувати одночасно. Це не історія втрати – це шлях до себе через кожен стан: мовчазне море, ранкову самотність, вечірню зухвалість. У ній різна вона — і кожна справжня.

Ми зняли не кліп, а стан. Це про відчуття, коли ти розчиняєшся в спогадах, у русі, в музицi. В музичному відео багато свободи, навіть у сумі. Я переконана, що кожна жінка впізнає в мені себе, – ділиться MOROZOVA.

Трек «Там, де ти» вже доступний на всіх музичних платформах. А кліп на пісню можна переглянути на офіційному YouTube-каналі співачки MOROZOVA.