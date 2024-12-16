MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»

16 грудня 2024 14:40 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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MOROZOVA випустила новий хіт «Я все тобі пробачу»

MOROZOVA презентує новий трек і кліп «Я все тобі пробачу».

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Українська співачка MOROZOVA презентує свою нову пісню «Я все тобі пробачу» – емоційну історію про силу кохання, яке здатне пробачати, долати всі перепони і змінювати життя. 

«Я все тобі пробачу» – це історія кохання, яке виходить за межі звичного.  Пісня розповідає про силу почуттів, які здатні ламати внутрішні бар’єри, змінювати нас і відкривати двері до прийняття всього: і світлих, і темних сторін кохання. Це маніфест про вразливість, боротьбу зі стереотипами та про те, як прийняття іншого і себе стає ключем до справжньої свободи.

У пісні багато моїх особистих переживань, але водночас я хотіла, щоб кожен, хто її слухає, побачив себе. Відчув це зі мною, – ділиться MOROZOVA.

Артистка зізнається, що прагнула зробити кліп справжнім продовженням історії. Сенс треку розкривається через три концептуальні локації, кожна з яких символізує різні етапи кохання. Світла студія уособлює затишок, домашнє тепло та комфорт, які приносить кохання. Мальовниче поле стає ареною внутрішньої боротьби, де MOROZOVA намагається подолати свої бар’єри. Темна студія, наповнена хаосом, – про протистояння страхам і руйнування стереотипів, що ведуть до справжньої свободи.

Ми ретельно підбирали образи та локації, щоб кожен міг відчути різні грані кохання, – від тепла і затишку до боротьби за свободу та прийняття себе» – зазначає MOROZOVA.

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