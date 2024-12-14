Холостяк 13 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 13.12.2024

14 грудня 2024 15:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 7 випуск: хто покинув шоу 13.12.2024
Холостяк 13 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 13.12.2024
Пресслужба каналу СТБ

13.12.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 7 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 7 випуску від 13.12.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

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Сьомий випуску романтичного реаліті Холостяк 13 сезон був присвячений інтересам та захопленням героїв проєкту. Адже спільні інтереси – це надійні струни, що здатні поєднати серця.

Зі своїм захопленням каліграфією Олександр Терен вирішить познайомити Анастасію. Аіліні ж Олександр запропонує відчути магію дотиків, а Юстині – справжню іспанську пристрасть.

Не запросив Холостяк на індивідуальне побачення цього тижня лише Інну. Адже минулого тижня вона наполягала, що хоче проявити ініціативу і влаштувати побачення самостійно. Тому дівчина вирішує піти у ва-банк.

Але за крок до знайомства з батьками Олександр попрощався з однією з учасниць. Додому на 7-му тижні проєкту Холостяк він відправив Аліну. Чоловік зізнався, що так і не зміг розгадати дівчину. Йому хотілося відкритості і чесності від Аліни, а не завжди красивої картинки.

Аліна Мойсеєнко

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Аліна Мойсеєнко / instagram.com/holostyakstb

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