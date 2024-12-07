Холостяк 13 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 06.12.2024
06.12.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 6 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 6 випуску від 06.12.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.
Вікторія Клочко
Церемонія троянд на цьому тижні була не менш емоційною. Останньою троянду отримала Інна. Дівчина дуже нервувала, і припускала, що саме вона може поїхати додому. Але Олександр Терен вирішив відпустити додому Настю Анісімову. Холостяк намагався знайти з нею взаєморозуміння, але в дівчині багато несерйозності. Настя спробувала вмовити Холостяка дати їй другий шанс, можливість більше проявитися, але Олександр не бачив майбутнього з нею, тому провів учасницю додому.
Настя Анісімова
Нагадаємо, що у попередньому 5 випуску проєкт Холостяк 13 сезон покинули також дві учасниці: Вероніка Дорошко та Ксенія Щербач.
Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.