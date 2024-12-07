Холостяк 13 сезон 6 випуск: хто покинув шоу 06.12.2024

06.12.2024 на телеканалі СТБ в етер вийшов 6 випуск романтичного проєкту Холостяк 13 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 13 сезон у 6 випуску від 06.12.2024 – читайте на нашому сайті TV.UA.

Вікторія Клочко

Цього тижня на проєкті Холостяк 13 сезон сталася подія, до якої ніхто не був готовий! Одна з учасниць, а саме Вікторія Клочко, вирішила покинути проєкт ще на початку тижня. В день свого народження дівчина очікувала, що Олександр приїде до неї і особисто привітає зі святом. Але Холостяк не зміг бути в той день присутнім в будинку дівчат, тому він передав подарунок і букет квітів кур'єром. Такий вчинок Олександра розлютив дівчину, і вона, не впоравшись зі своїми емоціями, зібрала речі і поїхала додому.

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Вікторія Клочко / facebook.com/TheBachelorUaSTB

Церемонія троянд на цьому тижні була не менш емоційною. Останньою троянду отримала Інна. Дівчина дуже нервувала, і припускала, що саме вона може поїхати додому. Але Олександр Терен вирішив відпустити додому Настю Анісімову. Холостяк намагався знайти з нею взаєморозуміння, але в дівчині багато несерйозності. Настя спробувала вмовити Холостяка дати їй другий шанс, можливість більше проявитися, але Олександр не бачив майбутнього з нею, тому провів учасницю додому.

Настя Анісімова

Учасниця шоу Холостяк 13 сезон – Настя Анісімова / facebook.com/TheBachelorUaSTB

Нагадаємо, що у попередньому 5 випуску проєкт Холостяк 13 сезон покинули також дві учасниці: Вероніка Дорошко та Ксенія Щербач.

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