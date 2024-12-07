Холостяк 13 сезон 5 і 6 випуски від 29.11.2024 та 06.12.2024 дивитися онлайн

29.11.2024 та 06.12.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшли 5 і 6 випуски 13 сезону шоу Холостяк. 5 і 6 випуски проєкту Холостяк 13 сезон від 29.11.2024 та 06.12.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 5 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: цього тижня Олександр чекає виявлення ініціативи від дівчат. Тому вони самі обиратимуть, на яке побачення підуть і яким воно буде. Чиї кроки знайдуть відгук у серці Холостяка, а чия ініціатива залишиться без відповіді? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 5 випуск від 29.11.2024.

5 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: володарка першого поцілунку, фаворитка Холостяка Віка вирішить покинути проєкт. Та чи зможе Олександр її повернути? Але почнеться тиждень з групового побачення. На минулій Церемонії троянд Олександр попросив Аліну, Анастасію та Юстину залишитись ще на один день у Львові. Дівчата разом з Холостяком відправляється до книгарні, аби через улюблені твори пізнати одне ще краще. Хто на цьому побаченні розкриється по-новому?

Також цього тижня відбудуться ще 3 індивідуальних побачення – Інні Терен запропонує творити добро і ділитися теплом разом, Насті – оголити дорослі почуття, а з Юстиною Олександр захоче втекти разом. Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 6 випуск від 06.12.2024.

6 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн 13 грудня на нашому сайті TV.UA.