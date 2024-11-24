Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024 дивитися онлайн
24 листопада 2024 23:03
Юлія Туренко
Холостяк 13 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 22.11.2024
Пресслужба каналу СТБ
22.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 4 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 4 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 22.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 4 випуску проєкту Холостяк
13 сезон: на героїв проєкту чекає гумористичний вечір. Вони влаштують одне одному справжню просмажку! Про кого найбільше жартуватимуть героїні, чиї жарти будуть влучними, а чиї навпаки назвуть недоречними? Як відреагує Олександр на це? І хто з дівчат для нього відкриється по-новому? Не пропустіть непрості зізнання дівчат у відеозверненнях та одну з найскладніших Церемоній троянд для Олександра Терена. Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 4 випуск від 22.11.2024.
4 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться 28 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.