Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 дивитися онлайн

15 листопада 2024 19:22 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 дивитися онлайн
1 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Пресслужба каналу СТБ

15.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 3 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 15.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску проєкту Холостяк 13 сезон: герой проєкту Олександр «Терен» Будько – 28-річний ветеран російсько-української війни, громадський діяч, автор книги «Історія впертого чоловіка» та учасник національної збірної Invictus Games.

Цього тижня друзі Холостяка допоможуть Олександру і героїням проєкту влаштувати справжній благодійний концерт та аукціон, на якому вони планують зібрати кошти для військових. Що з цього вийде і чи допоможе спільна благодійна мета героям ближче пізнати одне одного? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.

3 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться 21 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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