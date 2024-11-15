Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024 дивитися онлайн
15.11.2024 на СТБ і на сайті TV.UA в етер вийшов 3 випуск 13 сезону шоу Холостяк. 3 випуск проєкту Холостяк 13 сезон від 15.11.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Цього тижня друзі Холостяка допоможуть Олександру і героїням проєкту влаштувати справжній благодійний концерт та аукціон, на якому вони планують зібрати кошти для військових. Що з цього вийде і чи допоможе спільна благодійна мета героям ближче пізнати одне одного? Дивіться онлайн Холостяк 13 сезон 3 випуск від 15.11.2024.
3 випуск шоу Холостяк 13 сезон дивіться 21 листопада онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу Холостяк дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.